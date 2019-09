Weckte Begeisterung für alte Obstsorten: Erwin Holzer aus Bad Schönborn referierte bei in Walldorf über "Apfel und Wellness". Foto: Pfeifer

Walldorf. (kf) Dekorative, frisch geerntete, garantiert unbehandelte Äpfel und köstlicher, garantiert naturbelassener "echt Walldörfer" Apfelsaft erwarteten die Besucher bei der Einstimmung auf die "Faire Woche" der Stadt, die am Donnerstag mit einem Stand auf dem Wochenmarkt (9 bis 12 Uhr) beginnt. Apfelexperte Erwin Holzer hielt den Vortrag "Apfel und Wellness - Wie alte Apfelsorten die Gesundheit stärken" im Bettenfachgeschäft Gröner.

Der angebotene Apfelsaft war der wohlschmeckende "Rest vom Erntefest" beim begeistert aufgenommenen ersten großen "Apfelsafttag" der Stadt im vergangenen Jahr, dem am Samstag, 21. September, eine Neuauflage folgen wird, ebenfalls im Rahmen der "Fairen Woche". Erwin Holzer ist Vorsitzender des Arbeitskreises Heimat, Natur und Umwelt Bad Schönborn (AHNU), der den mehrfach ausgezeichneten Obst-Gen-Garten Bad Schönborn mit rund 250 traditionellen Obstsorten betreibt und pflegt. Holzers Begeisterung für die Thematik prägte seine Ausführungen und übertrug sich auch aufs Publikum.

Der Apfel ist, so Holzer, ein äußerst vielfältiger Wertstoff, "eine natürliche Hausapotheke, die nicht verschlossen werden muss". Der Genuss von Äpfeln fördert allgemein die Verdauung, hilft bei Durchfall ebenso wie bei Verstopfung. Unter anderem steigert er zudem die mentale Kraft und Energie und schützt vor Krebs, erklärte Holzer. Neben den primären Pflanzenstoffen wie Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten enthalten Äpfel - vor allem in und unmittelbar unter der Schale - einen bunten Mix von sogenannten sekundären Pflanzenstoffen.

Diese sorgen unter anderem für den Duft und das Aroma und enthalten Antioxidantien mit entzündungshemmender Wirkung. Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, so Holzer, dass der Verzehr von Äpfeln die Zellen direkt schützt und widerstandsfähiger gegen schädliche Einflüsse macht.

Ungeachtet der gesundheitsförderlichen Wirkung des Apfelverzehrs nehme wie bei anderen Lebensmitteln die Zahl der Unverträglichkeiten in den letzten Jahrzehnten allerdings zu, erläuterte der Referent. Es zeige sich in den meisten Fällen eine Kreuzreaktion auf eine bereits existierende Pollenallergie, beispielsweise in Form von Juckreiz, Anschwellen der Schleimhäute im Mund oder der Zunge, Atem- und Hautbeschwerden.

Bei der Einnahme von Schmerzmitteln und bei starker sportlicher Betätigung komme es manchmal zu einer Verstärkung der Symptome. Das Erhitzen von Apfelprodukten oder das Zerreiben der Früchte schwäche jedoch deren allergieauslösende oder -verstärkende Wirkung enorm. Bei sensiblen Reaktionen auf den Verzehr von Äpfeln empfahl Holzer, nicht prophylaktisch ganz darauf zu verzichten: Auch durch ein Vermeiden könne eine Allergie entstehen.

Alte Apfelsorten sind ihm zufolge grundsätzlich etwas säuerlicher und werden schneller braun, Grund sind die enthaltenen Polyphenole. Bei modernen Apfelsorten wurden diese Verbindungen deshalb fast vollständig weggezüchtet. Polyphenole reduzieren andererseits aber auch die Wirkung des Apfelallergens. Für den Anteil der enthaltenen Polyphenole sind neben der Apfelsorte auch ihre Herkunft und die Lagerung von Bedeutung.

Grundsätzlich seien aus gesundheitlichen und Allergiegründen alte Apfelsorten den modernen vorzuziehen. Eine alte Sorte wie "Roter Boskoop" enthält laut Holzer beispielsweise mehr als doppelt so viele Polyphenole wie die moderne Sorte "Braeburn", die wiederum doppelt so viele Polyphenole hat wie ein ebenfalls "moderner" Granny Smith-Apfel.

Wie groß die Vielfalt der regionalen alten Apfelsorten ist und welche Vorzüge sie haben, zeigte Holzer kenntnisreich und anschaulich anhand einer Diashow auf. Weitere interessante Informationen erbrachte die Fragerunde im Anschluss. Für die Anpassungsfähigkeit alter Apfelsorten an den Klimawandel sei deren genetisches Material, also ihre ursprüngliche Herkunft wichtig.

Durch die Verarbeitung, Backen oder Auspressen etwa, reduzieren sich die gesunden Sekundärstoffe eines Apfels um zirka ein Drittel. Bei der Lagerung reduziert sich der Stärkeanteil, der Zuckeranteil steigt. Äpfel geben bei der Lagerung Ethylengase ab, wodurch die Reifung anderer Früchte beschleunigt wird. Für den Erhalt alter Apfelsorten regte Erwin Holzer die Einrichtung von Baumpatenschaften an.

Die Ausführungen des Referenten dürften die Begeisterung für Streuobst und alte Apfelsorten nachhaltig geweckt oder erhöht haben: eine bestens gelungene Einstimmung auf den Apfelsafttag.