Walldorf. (pol/mare) In Walldorf geht ein Zigarettenautomaten-Aufbrecher um. Denn wie die Polizei mitteilt, wurden am Wochenende gleich neun Automaten im Industriegebiet beschädigt.

Die Automaten befanden sich in der Albert-Einstein-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Robert-Bosch-Straße, Philipp-Reis-Straße sowie in der Altrottstraße. Es ist nicht der Fall: Seit letztem Jahr wurden in diesem Bereich schon mehrere Automaten aufgebrochen. Die Täter haben dabei, wie jetzt auch, das Bargeld gestohlen. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Der Polizeiposten Walldorf ermittelt nun in diesem Fall. Und sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich telefonisch melden unter 06227/8419990. Das Polizeirevier Wiesloch kann ebenfalls unter Telefon 06222/57090 kontaktiert werden.