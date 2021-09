Walldorf. (kvs) Atemlose Stille im Zelt. Das Fallen der sprichwörtlichen Stecknadel hätte den Lärm eines Presslufthammers verursacht. Beinahe hätte man vergessen, dass man Gast eines Kabarettprogramms war. Und dann entlud sich die Anspannung in begeistertem Szenenapplaus. Der Mann, der diesen Drahtseilakt zwischen Klamauk und tiefer Emotionalität wie kein Zweiter beherrscht, heißt Wolfgang Trepper und war krönender Abschluss des diesjährigen Walldorfer Zeltspektakels.

Gleich zu Beginn des Abends konnte Trepper mit erstaunlicher Ortskenntnis aufwarten. Hatte ihm sein Bruder einst im Rhein-Neckar-Kreis zu zwei grundlegenden kulturellen Erlebnissen verholfen: ein Besuch im Walldorfer Ikea sowie im Heidelberger "Mc Donalds". Beides offensichtlich prägende Ereignisse, die auch Jahre später gegenwärtig sind. Als der ehemalige Manager eines Handball-Bundesligisten auch noch die Erfolge der Walldorfer Astoria ins Feld führte, hatte er die Zuhörer gänzlich auf seiner Seite.

Die Karriere des gebürtigen Duisburgers ist eher ungewöhnlich. Nach seinen sportlichen Ambitionen machte Trepper sein zweites Hobby zum Beruf und ging zum Radio. Dort erarbeitete er sich die Grundlage seines heutigen Erfolgs: Fingerspitzengefühl und hoch empathische Sensibilität im Umgang mit dem Publikum. Einem Zufall ist es wohl zu verdanken, dass er überhaupt auf der Bühne gelandet ist. Seit 2003 ging es für den vielfach ausgezeichneten Kabarettisten stetig bergauf. Mehr als 14 Programme hat er gespielt und jährlich bis zu 280 Auftritte absolviert. Und dann kam Corona!

Natürlich war die noch immer alles beherrschende Pandemie auch Thema des neuen Programms. Ein kurzer Blick auf die Aufregerthemen vom Februar 2020, also vor Corona, machte klar, wie absurd es manchmal ist, worüber wir uns echauffieren. Die letzten Monate haben Spuren hinterlassen in unserem Alltag, darauf zielt Trepper ab, wenn er die logistische Meisterleistung eines täglichen Einkaufs unter Coronabedingungen beschreibt. Auch der Auszug aus seinem Corona-Tagebuch mit minutiöser Abfolge vom ersten Wachwerden bis zum Schlafengehen, erzeugte Heiterkeit. Einem Till Eulenspiegel gleich hält Trepper dem Publikum den Spiegel vor, mit überraschender Wiedererkennung.

In Hinblick auf die Bundestagswahl nahm die bundesdeutsche Politik einen breiten Raum im Programm ein. Dabei holte Trepper zu einem Rundumschlag aus: Weder Olaf Scholz mit "seiner Antenne für warmherziges Lachen in Kameras" noch "die zwei Pappfiguren, die die Nachfolge von Willy Brandt angetreten haben", oder der "großartige Robert Habeck, der sich leider so gar nicht für Politik interessiert" und allen voran "Herr Merkel, der als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen so beliebt ist wie eine Wurzelbehandlung" und Christian Lindner konnten sich der messerscharfen Zunge entziehen.

Der zweite Teil des Abends wurde von der dritten Leidenschaft des Verriss-Königs geprägt – dem deutschen Schlager. Mit unglaublicher Vehemenz und erstaunlichem Wissen arbeitete er sich an der ZDF-Hitparade ab. Was Trepper 1995 mit der Radiosendung "Deutsche Schlagerfallhilfe" begann, gipfelt heute in schöner Regelmäßigkeit in Verrissen "inhaltsschwerer" Schlager. Ob Peter Orloff, Jürgen Markus oder Bernd Clüver – keiner ist vor Trepper sicher. Seit er durch die Zusammenarbeit mit Mary Roos einige der singenden Kollegen kennengelernt hat, fällt es ihm jedoch zusehends schwerer, "draufzuhauen", gab er in einem Interview zu. Ganz nebenbei erfährt der geneigte Zuhörer, dass Trepper ein Faible für Udo Jürgens, Roland Kaiser sowie Ricky Shayne hat und er Jürgen Drews für einen der begnadetsten Banjo-Spieler hält.

Außerdem gab Trepper einen ironischen Ausblick auf das Jahr 2022. Das voraussichtlich mit einer Neujahrsansprache von Angela Merkel beginnt, denn "die Trümmertruppe kriegt bis dahin keine Regierung zustande"; nach einem Jahr Homeschooling gehen die Schüler freiwillig in die Schule, nur um weit genug von den Eltern weg zu sein. Den Abend beschloss Trepper mit dem aufrichtig gemeinten Dank ans Publikum fürs Kommen und einem eindringlichen Appell: "Gehen Sie dahin, wo eine Bühne ist, und machen Sie kulturelle Veranstaltungen wieder möglich." Dabei ging es ihm in erster Linie nicht um die Stars auf der Bühne, sondern um Techniker und Beleuchter, Caterer und Einlasspersonal – eben all die Frauen und Männer, die noch immer coronabedingt um ihr tägliches Auskommen kämpfen. "Wir können unsere Zukunft nicht vorausplanen, das haben wir ja gerade erst gesehen. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, also – leben Sie – dankbar, nachsichtig und bewusst."

Auch nach dem Schlussapplaus ist Trepper präsent: Mit seiner roten Handtasche sammelte er vor dem Zelt für ein Herzensprojekt: eine Schule in Malawi. So klein die Tasche ist, so überrascht ist Trepper immer wieder, wie viel an so manchem Abend darin zusammenkommt.