Walldorf. (rö) "Das Verkehrssystem für den motorisierten Individualverkehr ist relativ gut ausgelastet", schreibt Walldorfs Stadtbaumeister Andreas Tisch in der Verwaltungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung und meint damit, dass die Straßen voll sind. Deshalb will die Stadt die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes in und um die Gewerbegebiete sowie die noch in ihm steckenden Potenziale untersuchen lassen. Dafür hat der Gemeinderat jetzt für rund 70.000 Euro ein Verkehrsgutachten bei einem Karlsruher Büro in Auftrag gegeben.

Hintergrund ist das unverminderte Wachstum des Wirtschaftsstandorts Walldorf, wo in den letzten Jahren unter anderem neue Bürogebäude der SAP im Gewerbegebiet sowie das neue Rechenzentrum und ein weiteres Bürogebäude im Bereich des SAP Campus entstanden sind, sich daneben aber auch große Firmen wie John Deere und Promega angesiedelt haben, deren Gebäude derzeit noch im Entstehen sind.

Zudem soll auf der letzten potenziellen Baufläche der SAP im Bereich des Bebauungsplans "Walzrute" ein weiterer Bürokomplex entstehen, der die Möglichkeit für weitere 3000 Arbeitsplätze eröffnen soll. Mit dem Gutachten will die Stadt die Leistungsfähigkeit der Straßen zu den Gewerbestandorten und mit Blick auf den geplanten A 5-Ausbau überprüfen lassen - auch vor dem Hintergrund, ob das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch weitere Arbeitsplätze vom vorhandenen System noch aufgenommen werden kann.

"Wir stoßen an unsere Grenzen", sagte Dr. Gerhard Baldes (CDU), "die Bürger leiden unter den täglichen Staus". Deshalb sei man auch "sehr enttäuscht" gewesen, dass das Regierungspräsidium im Rahmen des A 5-Ausbaus keine zusätzliche Ausfahrt für Walldorf plant. Auch daher sei wichtig, "Daten zu bekommen". Noch hofft man laut Baldes auf ein "Umdenken" bei der Behörde. Für Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) ist die "Verkehrssituation bereits heute am Anschlag". Die "ganzheitliche Betrachtung der Verkehrsströme" sei nicht zuletzt "wichtig für den dringenden Wunsch" nach einer weiteren Autobahnausfahrt. Daneben gelte es, einen Hebel zu finden, "der wirklich etwas tut", um den Verkehr und die Schadstoffe zu reduzieren. Für Günter Lukey (FDP) bleibt "täglich viel Lebensqualität auf den Straßen hängen", man müsse "zielführende Maßnahmen einleiten, um den drohenden Verkehrskollaps zu verhindern".

Das sei ein "Mammutproblem", deshalb müsse man neben dem Gutachten auch den "Druck auf Regierungspräsidium, Bahn und ÖPNV aufrechterhalten". Hans Wölz (Grüne) wünschte sich einerseits ein möglichst umfassendes Gutachten, das sich nicht nur aufs Industriegebiet beschränkt, "damit wir einen Gesamtüberblick bekommen". Zum anderen sprach Wölz aber auch die fehlenden "Einwirkungsmöglichkeiten" der Stadt an, die zwar Träger der Planungshoheit und für die planungsrechtliche Ausgestaltung der baulichen Entwicklung verantwortlich ist, aber eben nicht Straßenbaulastträger.

Die Verwaltung kündigte dann auch an, die Ergebnisse des Gutachtens nicht nur mit den zuständigen Straßenbaulastträgern, sondern beispielsweise auch mit Unternehmen wie der SAP im Hinblick auf ihre Erweiterungen zu diskutieren.