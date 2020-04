Walldorf. (agdo) Süß schaut Mischling Robi drein, vom Ausnahmezustand, der momentan in der Region aufgrund der Coronapandemie herrscht, bekommt er nichts mit. Und Abstand zu anderen Menschen hat der neunjährige Hund ohnehin schon beim Gassigehen gehalten. Meistens waren es sogar mehr als 1,5 Meter ...

"Wir werden dieses Jahr überleben", sagt Volker Stutz, erster Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf, Träger des "Tom-Tatze-Tierheims". Um die Coronakrise zu überstehen, muss das Tierheim allerdings Rücklagen aufbrauchen und rechnet am Ende des Jahres mit einem Minus von rund 72.000 Euro. Sollte sich die Situation bis ins nächste Jahr nicht entspannen, dann bekomme auch das Tierheim finanzielle Schwierigkeiten, so Stutz.

Das Tierheim musste den geplanten "Tag der offenen Tür" am 17. Mai aufgrund der aktuellen Situation bereits absagen. Ob der "Kulinarische Bücherflohmarkt" am 16. August und der "Erste Advent" am 29. November stattfinden können, ist nicht sicher und hängt von den weiteren Regelungen der Bundesregierung ab. "Die Feste sind wichtige Einnahmequellen, mit jedem Fest, das ausfallen muss, verlieren wir Geld", erzählt Volker Stutz. Zudem nimmt das Heim Tiere in Pension, wenn die Besitzer in Urlaub gehen, und auch diese Einnahmequelle fällt momentan weg. Es gab auch schon die ersten Mitgliederkündigungen, wie Stutz berichtet – zum Glück aber nicht viele. "Wir hoffen, dass unsere Mitglieder uns und unseren Tieren treu bleiben", hofft Volker Stutz.

Bemerkbar macht sich auch die Schließung der Tafel in Walldorf, denn das Tierheim hatte von der Tafel nicht gekauftes und für Menschen unbrauchbar gewordenes altes Obst und Gemüse für die Tiere bekommen. Das Tierheim ist zu bestimmten Zeiten geöffnet – schließlich muss gewährleistet sein, dass gefundene Tiere abgegeben werden können – für den Publikumsverkehr (etwa als Familienausflug) ist es aber geschlossen.

Im Tom-Tatze-Heim leben derzeit rund 30 Tiere, darunter 16 Hunde und vier Katzen, und Kleintiere wie Vögel. Vielerorts in Deutschland sind im Laufe der Corona-Krise schon Haustiere in Tierheimen abgegeben worden, weil ihre Halter befürchteten, sie könnten sich bei ihren Haustieren anstecken. Bisher ist dies im Tom-Tatze-Tierheim aber dem Tierschutzvereins-Vorsitzenden zufolge zum Glück noch nicht geschehen. Es gibt bisher laut Internet-Recherche der Autorin auch keinen Beweis dafür, dass Hunde und Katzen das Virus auf Menschen übertragen können.

Auffallend sei allerdings, dass keine Fundtiere in den letzten vier Wochen abgegeben wurden, berichtet Volker Stutz. Normalerweise werden jeden Monat besitzerlose Hunde oder streunende Katzen im Tierheim abgegeben. Eine mögliche Erklärung: Momentan seien die Menschen zu Hause und passten auf ihre Hunde auf, denkt Volker Stutz.

Bei streunenden Katzen hingegen gehe er davon aus, dass sie gerade von den zu Hause gebliebenen Menschen gefüttert werden. "Viele Menschen haben momentan ja viel Zeit", so Stutz. Er befürchtet, dass, sobald der Arbeits- oder Schulalltag wieder losgeht, ungewöhnlich viele Katzen und Hunde im Tierheim abgegeben werden. "Wir bereiten uns schon gedanklich darauf vor", sagt er. Im Jahr werden im Durchschnitt rund 350 gefundene Tiere im Tierheim abgegeben.

Der Arbeitsalltag der Tierschützer fängt um 8 Uhr an, die Tiere werden gefüttert und die Gehege gesäubert, erzählt Tierheimleiterin Karin Schuckert. Zudem gibt es "Paten", die mit den Hunden Gassi gehen, damit die Tiere Bewegung haben. Der 1963 gegründete Verein hat derzeit 943 Mitglieder und war von 1988 bis 1997 in Wiesloch ansässig, 1997 zog das Tierheim dann nach Walldorf in das damals neue Domizil.

Der Verein wird von den Kommunen Walldorf, Wiesloch, Malsch, Dielheim und St. Leon-Rot mit insgesamt 95.000 Euro im Jahr unterstützt, ohne die finanzielle Einnahmequelle der Veranstaltungen ist es aufgrund der laufenden Kosten, darunter Raumkosten wie Strom oder Heizung, Betriebskosten und natürlich Tierhaltungskosten wie Futter, Katzenstreu, Stroh oder Tierarztkosten schwierig. "Wir hoffen, dass die Situation um die Pandemie sich in den nächsten Wochen und Monaten verbessert", sagt Volker Stutz.