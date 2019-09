Von Philipp Schädel

Walldorf. Zu einem musikalischen Streifzug durch die Natur hatte der "Ad hoc"-Chor unter der Leitung von Gerald Kegelmann in die evangelische Stadtkirche in Walldorf eingeladen. Der Dirigent, ehemaliger Rektor der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim und 25 Jahre lang Musikbeauftragter der Stadt Walldorf, pflegt immer noch gute Kontakte zu den vielen Sängerinnen und Sängern der Chöre, die er über die Jahre geleitet hat.

Zu seinem 80. Geburtstag vor fünf Jahren trafen sich viele musikalische Weggefährten, um ad hoc einen Chor für ein kleines Konzert auf die Beine zu stellen und seitdem ist es eine schöne Tradition geworden, sich einmal im Jahr für einen Probentag und ein anschließendes Konzert zusammenzufinden.

Dieses Jahr war das Programm den Schönheiten der Natur gewidmet und wartete mit allerlei bekannten Chorstücken der A-cappella-Literatur auf. Dieter Kegelmann, der Bruder des Dirigenten, eröffnete das Konzert mit einem festlichen Präludium in strahlendem C-Dur von Henry Smart. Der erste größere Abschnitt des Programms war den Tieren gewidmet. In Adriano Banchieris "Cappricciata e contrapunto bestiale alla mente" waren Hundegebell, das Miauen einer Katze, Kuckucks- und Eulenrufe im Madrigalstil zu hören.

Sichtlichen Spaß hatten die Sänger bei der Imitation einer gackernden Henne in Antonius Scandellus‘ "Ein Hennlein weiß". Zum Abschluss der Tierthematik im Programm spielte Dieter Kegelmann den 2. Satz aus dem Orgelkonzert Nr. 13 von Georg Friedrich Händel, in dem er Kuckucksruf und Nachtigallengesang kontrapunktisch auf der Orgel erklingen ließ.

Foto: Pfeifer

Der zweite Abschnitt des Konzerts hatte die Jahreszeiten zum Thema. Felix Mendelssohns "Frühlingsahnung", "Die Primel" und "Herbstlied" sang der Chor unter Kegelmanns souveräner Leitung ebenso textverständlich wie Michael Praetorius‘ "Herzlich tut mich erfreuen die fröhlich Sommerzeit". Der Organist steuerte eine mit Imitationen von Vogelstimmen und Ohrwürmern reichhaltig ausgeschmückte Choralbearbeitung von "Geh aus mein Herz und suche Freud" des in Walldorf lebenden Kirchenmusikers Carsten Klomp bei.

Nach der Pause ging es mit Werken der Hochromantik weiter. Neben Johannes Brahms’ "Abendständchen", "Waldesnacht" und "Im Herbst" erklangen auch "Abendlich schon rauscht der Wald" und "Hörst Du nicht die Bäume rauschen" von Fanny Hensel, der hochbegabten Schwester von Felix Mendelssohn. Bei diesen anspruchsvolleren Werken fand der Chor nach der kurzen Pause zu seiner Bestform und meisterte die farbenreichen und interpretatorisch schweren Stücke klangschön und berührend.

Gerald Kegelmann, der im Sitzen dirigierte, wusste seine Sänger mit sparsamen, kleinen Bewegungen und Andeutungen sicher zu führen. Besonders gut gelang ihm hierbei die "Waldesnacht" von Johannes Brahms, die trotz drei gesungenen Strophen nie langweilig geriet.

Das Publikum war sichtlich zufrieden und spendete langen Beifall. Der Dirigent verabschiedete sich mit den Worten, dass dies sein mittlerweile viertes "letztes Konzert" sei und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Vielleicht bis nächstes Jahr!" Als Zugabe sang der Chor Rheinbergers "Abendlied", auch dies mittlerweile schon eine kleine Tradition bei den jährlichen Auftritten des "Ad hoc"-Chors, und wurde mit stehenden Ovationen verabschiedet.