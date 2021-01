Walldorf. (RNZ) Durch Gewerbesteuer-Rückzahlungen werden die nächsten Haushalte von Walldorf und St. Leon-Rot belastet: In der Astorstadt müssen 20 Millionen Euro zurückgezahlt werden, 7,8 Millionen davon sind Zinsen. In St. Leon-Rot sind es 16 Millionen Euro, davon fünf Millionen Euro Zinsen. Die hohe Verzinsung mit sechs Prozent halten die Bürgermeister Christiane Staab und Alexander Eger für nicht gerechtfertigt (RNZ vom Donnerstag).

Unterstützung kommt von der CDU Walldorf, die die Thematik mit einem Antrag beim Landesparteitag 2018 aufbrachte. Auch wenn der Antrag damals vom Parteitag angenommen wurde, ist eine Gesetzesänderung bislang nicht erfolgt. "Eigentliches Problem ist nicht die Rückzahlung an sich. Wenn zu viele Steuern von den Unternehmen gezahlt wurden, muss das natürlich zurückerstattet werden", erklärt Clemens Kriesel, Vorsitzender der CDU Walldorf in einer Stellungnahme.

Problematisch seien hingegen die hohen Zinsen auf diese Rückzahlungen. "Und je länger das Verfahren vor Gericht dauert, desto höher wird die Zinslast", so Kriesel. Ungerecht sei, dass die Zinslast bei einer Rückzahlung der Gewerbesteuer die Gemeinde zu tragen habe. "Wenn jedoch der Steuerschuldner Zinsen zahlen muss, fallen diese dem Finanzamt zu", so der Vorsitzende.

Wenn also das Finanzamt bei der Berechnung der Steuern einen Fehler mache, müsse allein die Gemeinde dafür aufkommen. "Die Gemeinde kann die Zinsen nicht dem Land in Rechnung stellen und es gilt keine Amtshaftung", so Kriesel. Zudem sei vom Bundesgerichtshof 2003 entschieden worden, dass kein Schadensersatz durch die Gemeinde verlangt werden könne. "Und auch im kommunalen Finanzausgleich können diese Zinsen nicht angesetzt werden", ärgert er sich.

Deshalb hatte die CDU Walldorf beim Landesparteitag gefordert, dass die Zinszahlungen bei der Rückerstattung von Gewerbesteuern durch die Gemeinden unmittelbar beim Finanzausgleich berücksichtigt werden können. "Ich hoffe, dass unser Antrag die ,dicken Bretter’ bald ,durchbohrt’ haben wird. Und so eine angemessene Lösung für die Kommunen erreicht werden kann", sagt Kriesel.