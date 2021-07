Walldorf. (tt) Nachdem Matthias Renschler am letzten Sonntag zum neuen Bürgermeister von Walldorf gewählt wurde, legte der Gemeinderat am Dienstag einstimmig seine Besoldung fest und wählte ebenso einstimmig mit Wilfried Weisbrod das dienstälteste Gemeinderatsmitglied, das den 52-Jährigen verpflichten und vereidigen wird. Wann es soweit sein wird, ist derzeit noch offen: "Es wird ein Termin nach den Sommerferien sein, wahrscheinlich in der 37. oder 38. Kalenderwoche", erklärte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann gestern auf RNZ-Nachfrage. Die Verpflichtung und Vereidigung findet im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung statt, zuvor muss der neue Bürgermeister sein Amt aber angetreten haben.

Amtsantritt von Renschler könnte bereits der 1. August sein, wie Steinmann erklärte. "Seine Besoldung richtet sich zum einen nach der Einwohnergrößenklasse – in unserem Fall bis zu 20.000 Einwohner und darüber hinaus nach der sachgerechten Bewertung", so Steinmann. Innerhalb der Einwohnergrößenklasse kommen nach dem Landesbesoldungsgesetz die Besoldung B3 (8711,77 Euro) als unterer Wert und B4 (9219,28 Euro) als oberer Wert in Frage. Hinzu kommt noch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 13,5 Prozent der Monatsbesoldung. "Der Ältestenrat hat sich in seiner letzten Sitzung am 1. Juli darauf verständigt, für die Verpflichtung und Vereidigung den dienstältesten Stadtrat, Wilfried Weisbrod, vorzuschlagen. Was die Besoldung betrifft, empfiehlt der Ältestenrat die Besoldungsgruppe B3, so wie es in der Vergangenheit auch praktiziert wurde", sagte Steinmann.