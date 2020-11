Von Sebastian Lerche

Walldorf. Das Verbot einer Wettannahmestelle in der Innenstadt ist das Ziel einer Bebauungsplanänderung, die Walldorfs Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen hat. Problematisch daran sind, wie in der Diskussion deutlich wurde, zwei Dinge: Es gibt bereits zwei Toto-Lotto-Annahmestellen in der Hauptstraße und der Antrag auf ein weiteres Wettbüro, diesmal offenbar für Sportwetten, wurde bereits vor der Planänderung gestellt und wäre nach dem alten Regelungsrahmen legal. Die Verwaltung sah sich aber von Gutachtern und den Aufsichtsbehörden in ihrem Vorhaben bestärkt, der Rat stimmte schließlich mit 14 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen zu.

Bereits 2018 hatten Verwaltung und Rat regelnd eingegriffen, um weiteren Einzelhandel in "Walldorf Mitte" zu fördern, aber weitere Konkurrenz für die vorhandenen Gaststätten sowie Vergnügungsstätten und Postdienststellen zu verhindern. Man hatte die jetzige Änderung angeregt, um Wettbüros "als weitere konkurrierende Nutzungen des Einzelhandels" auszuschließen. In diesem Zug sicherte man aber Erhalt und Entwicklungsfähigkeit der Toto-Lotto-Annahmestellen über eine "Fremdkörperfestsetzung".

Ziel, so betonte die Verwaltung, ist der Erhalt der Attraktivität der Innenstadt, ein "Trading-down-Effekt" sollte abgewehrt werden. Wettbüros ließen nach Ansicht der Verwaltung und der Ratsmehrheit diese Verringerung der Qualität des Innenstadtangebots, in deren Folge die Kundschaft ausbleiben und die Leerstände zunehmen könnten, befürchten.

Dass es diese Bebauungsplanänderung begrüßt, machte das Regierungspräsidium Karlsruhe in seiner Stellungnahme deutlich. Als Glücksspielaufsichtsbehörde sieht es seine Verantwortung gemäß geltendem Glücksspielstaatsvertrag auch darin, "die Zahl der Wettvermittlungsstellen zu begrenzen". Mit Blick auf die hohe Zahl der Wettvermittlungsstellen im Land betonte das Regierungspräsidium, dass das Angebot den Bedarf abdeckt "und sogar darüber hinausgeht". Die Ausnahme für Toto-Lotto-Stellen sah man als gerechtfertigt an, glücksspielrechtlich bestehe insbesondere, da dort keine Live-Wetten angeboten werden, ein wesentlicher Unterschied.

"Das Regierungspräsidium stärkt Walldorf den Rücken", beurteilte das Gerhard Baldes (CDU): Die im Plan deutlich werdende langfristige Strategie zum Erhalt der gelungenen Mischung mit Einzelhandel und Gastronomie konnte er nur befürworten, das "Zusammenbrechen intakter Strukturen in einer Kaskade" gelte es zu verhindern.

Diese "Gefahr des Trading-down-Effekts" sah auch Petra Wahl (SPD). Sie zeigte sich zuversichtlich, rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, man dürfe Wettbüros jetzt nicht zulassen "und sich später ärgern". Diese Planänderung "stärkt langfristig den Einzelhandel".

Wettannahmestellen könnten die Frequentierung der Hauptstraße beeinträchtigen, befürchtete auch Manfred Wolf (Grüne): Eine "Abwärtsspirale" wolle man gar nicht erst in Gang kommen lassen.

Matthias Renschler (FDP) widersprach: Jetzt, also erst nach dem Antrag auf eine Wettannahmestelle, "Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen" und ein Verbot auszusprechen, hielt er für fragwürdig. Auch sah er die Gefahr eines "Trading-down-Effekts" nicht. Die beiden Toto-Lotto-Geschäfte seien ebenfalls Wettannahmestellen, da stehe nun also der Vorwurf der Ungleichbehandlung im Raum – mal abgesehen davon, dass bei Wetten generell Suchtgefahr bestehe, für ihn dadurch aber keine Steigerung der Attraktivität der Innenstadt zu erkennen sei. "Sechsstellige Schadenersatzforderungen könnten auf die Stadt zukommen", befürchtete Renschler, falls der jetzige Beschluss keinen Bestand vor Gericht habe. Was den Erhalt einer attraktiven Innenstadt angeht, wiederholte Renschler die FDP-Forderung, dass die Stadt dort leer stehende Immobilien aufkaufen und zu geringeren als den üblichen Mieten anbieten sollte, um wünschenswerten Niederlassungen eine Chance zu geben.