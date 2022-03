Von Timo Teufert

Walldorf. Mit großer Mehrheit hat der Walldorfer Gemeinderat grünes Licht für die Erweiterung der Waldschule gegeben: Die Planungsleistungen für den Mensa-Neubau auf dem Bolzplatz des Pausenhofs und einen weiteren Pavillon mit Klassenzimmern wurden an das Büro "Baur und Latsch" vergeben, das zuvor den Wettbewerb gewonnen hatte. Auch die Planungsleistungen für die Freianlagen wurden vergeben und einer Überplanung des Schulhofes innerhalb des Pavillon-Rings zugestimmt. Während sich Rektor Lorenz Kachler für das Votum bedankte, übten die Grünen – wie schon im Vorfeld die Elternvertreter – Kritik am Entwurf des Münchner Büros.

"Die Entscheidung ist im Preisgericht gefallen. Daran müssen wir uns halten", erklärte Bürgermeister Matthias Renschler in der Sitzung. "Baur und Latsch" platzieren den Mensa-Neubau vor dem Hauptgebäude auf dem Schulhof. Dort, wo sich bislang das Fußballfeld der Schule befindet. "Es ist nicht so, dass ein zentrales Fußballfeld weggenommen wird. Es ist der Bolzplatz. Da wird es eine Alternative in der Überplanung geben", versprach Renschler. Er glaube, dass am Ende eine wunderbare Lösung gefunden werden könne. Der zweite Preis ging an das Büro "Tusker Ströhle", den die Eltern und Rektor Lorenz Kachler favorisierten: Das Büro platzierte die Mensa und weitere Räume über einen L-förmigen Anbau im Norden des Hauptgebäudes.

"Wir verstehen nicht, wie sich ein Preisgericht mehrheitlich über vom Gemeinderat beschlossene Zielsetzungen in der Auslobung hinwegsetzen kann und die Aufgabenstellung in der Auslobung bei der Ermittlung des ersten Preisträgers keine Berücksichtigung finden konnte", ärgerte sich Hans Wölz (Grüne). Denn der Campus der Waldschule sei durch den großen Schulhof und die darum herum angeordneten Pavillons geprägt. Bislang hätten alle Ergänzungen diesen Platz unberührt gelassen. "Dieser große Platz in der Mitte ist im schulischen Alltag als Aktions- und Kommunikationsraum von zentraler Bedeutung und hat durch seine Übersichtlichkeit die Beaufsichtigung in den Pausen wesentlich erleichtert", so Wölz.

Die Entscheidung für den Siegerentwurf sei in der Jury nicht unumstritten gewesen, berichtete Wölz. Denn in der Aufgabenstellung für die Architekten hieß es: "Der Bereich Mensa/ergänzende Räume sollte mit guter Anbindung an das Hauptgebäude in nördlicher Richtung erfolgen." Allerdings betonte Renschler noch einmal ausdrücklich, dass mit der Bebauung des Schulhofs in keiner Weise von der Auslobung abgewichen wurde, auch diese sei möglich gewesen.

"Das Ergebnis des Preisgerichts hat wie ein Paukenschlag auf die Schulgemeinde und den Arbeitskreis Bau der Waldschule gewirkt", sagte Wölz. Darin aktiv ist auch sein Stadtratskollege Manfred Wolf als Elternbeiratsvorsitzender. Er sagte: "Selbstverständlich genügt der verbleibende Platz auch beim Sieger des Wettbewerbs den vagen Anforderungen des Kulturministeriums von 1983 von fünf Quadratmetern pro Kind." Nach seinen Recherchen habe die Waldschule aber nach dem Umbau nur etwa sieben Quadratmeter pro Kind im beaufsichtigungsfähigen Bereich zur Verfügung, während es an der Schillerschule zehn Quadratmeter seien. "Da muss man sich fragen, ob das eine kluge Entscheidung in Bezug auf den Bewegungsdrang der Kinder war." Für ihn und seine Kollegen ist aber auch die an drei Seiten verglaste Fassade der Mensa ein Problem: "Wenn die einen draußen spielen und toben, sollen die anderen beim gemeinsamen Essen auch Ruhe und Gemeinschaft finden."

Die anderen Fraktionen waren allerdings anderer Meinung: "Im vorliegenden Entwurf erkennen wir enormes Potenzial, die Qualität der Waldschule in pädagogischer Sicht zu verbessern und in eine zukunftsfähige, vorbildliche Nutzung zu überführen. Nebenbei werden auch nicht zu verachtende architektonische Akzente gesetzt, die das zeitlose und gelungene Ensemble erhalten und stärken", erklärte hingegen Mathias Pütz (CDU). Für seine Fraktion stünden die Funktionalität als auch die Nutzungs- und Aufenthaltsqualität im Mittelpunkt. "Die gleiche Priorität erkennen wir auch bei dem aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangenen Entwurf", so Pütz. Bei der Planung und Umsetzung werde auf die Belange der Schulgemeinschaft gewissenhaft geachtet, versprach der CDU-Stadtrat.

Günter Lukey (FDP) verwies darauf, dass das Siegerbüro auf mehrere beachtenswerte Bauvorhaben verweisen könne. "So können wir sicher sein, dass die Waldschule durch die Erweiterung optisch und räumlich eine Aufwertung erfährt", so Lukey. Seine Fraktion könne die Bedenken der Elternschaft gut nachvollziehen, aber man sei sich sicher, dass mit dem Landschaftsarchitekten gute Lösungen gefunden werden könnten. "Und auch für den beliebten Bolzplatz, der kein Fußballplatz ist, wird im Zuge der weiteren Planung sicher eine gute Lösung gefunden werden", so Lukey.

Man wolle die erforderlichen weiteren Schritte sehr schnell auf den Weg bringen, damit der Waldschule endlich der neue Pavillon und die langersehnte Mensa zur Verfügung stehen, erklärte Manfred Zuber (SPD). "Zur weiteren Bearbeitung des Siegerentwurfs gehört auch, bedingt durch den Mensa-Standort, eine erweiterte Befassung mit dem Schulhof, wie es die Jury empfohlen hat", so Zuber. Allerdings sei die SPD-Fraktion der Auffassung, dass im anstehenden Planungsprozess den Schulen und den Schulgemeinschaften die Planungen in ihren Fortschritten nicht nur aufgezeigt werden sollten. "Die Weiterentwicklung der Planung kann nicht ohne die intensive Einbindung der Schulen erfolgen", betonte Zuber. Großen Wert lege man auf die Ausgestaltung der Mensa in Bezug auf Ruhe und angemessenes Klima sowie störungsarmes Essen. "Ganz besonders wichtig ist für uns auch die Sicherstellung einer ausreichenden Größe in Hinblick auf den dritten Grundschulzug", so Zuber.

Maximilian Himberger stimmte dem Beschlussvorschlag zwar zu, sagte aber: "Inhaltlich gibt es von mir keine Zustimmung zum Siegerentwurf. Die Mensa ist für mich aus pädagogischer Sicht ein Fremdkörper auf dem Schulhof." Die Umsetzung sei aber alternativlos, man sei an die Entscheidung des Preisgerichts gebunden. Entscheide man sich für den Zweitplatzierten, würden wegen der Art des Verfahrens (siehe Artikel links) hohe Entschädigungszahlungen auf die Stadt zukommen. Außerdem würde es einen erheblichen zeitlichen Bauverzug mit sich bringen.

Der Rektor der Waldschule und SPD-Gemeinderat Lorenz Kachler bedankte sich für den Beschluss zur Erweiterung: "Seit 2010/11 gibt es den Ganztagesbetrieb an unserer Schule, seither gab es immer wieder den Wunsch nach mehr Platz." Der Ganztagesbetrieb habe sich fantastisch entwickelt, auch in der Grundschule. Zu Verfahren und Wettbewerb sagte er: "Wir haben dieses Verfahren nicht erfunden und sind nicht dafür verantwortlich. Ich hätte mir die andere Variante gewünscht, respektiere aber die demokratische Entscheidung, die die Jury getroffen hat."

Am Ende stimmten Himberger, die Fraktionen CDU, SPD und FDP für die Vergabe der Planungsleistungen, Wolf und Wölz (Grüne) dagegen, Christian Schick (SPD) sowie Wilfried Weisbrod und Nele Böhm (beide Grüne) enthielten sich.