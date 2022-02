Von Sebastian Lerche

Walldorf. Mit herzlichen Willkommensgrüßen und einem Präsent wurde sie empfangen – und zugleich voll eingespannt: Walldorfs evangelische Kirchengemeinde hat eine neue Diakonin, Veronika Reuter. Sie folgt auf Oliver Tuscher, der nach Meckesheim ans evangelische Verwaltungs- und Serviceamt gewechselt hat.

Reuter wurde 1984 bei Hannover geboren, sie lebt mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in Oftersheim. Schon in ihrer alten Heimat habe sie sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde engagiert. "Ich habe viele Freunde gefunden und mich sehr wohlgefühlt." So kam der Gedanke, das zum Beruf zu machen "und für das, was mir liegt, gibt es den idealen Studiengang", stellte sie erfreut fest.

Auf der Suche nach einem Studienplatz in Religionspädagogik verschlug es sie nach Freiburg – "da hat es mir gut gefallen". Ein weiterer Vorteil: Man wird nach erfolgreichem Abschluss von der Landeskirche übernommen. Nach mehreren Bewerbungen startete sie als Diakonin in Mannheim: "Das war ein richtiger Gewinn" und so war Reuter dort von 2007 bis zum Januar dieses Jahres aktiv.

In Mannheims Kirchenbezirk, der in sieben Regionen unterteilt ist, war sie für drei Gemeinden zuständig, also viel unterwegs. Da stimmte nicht nur das Umfeld mit einem großen, aufgeschlossenen Kollegium, Veronika Reuter fand sich auch vor vielen reizvollen Aufgaben.

Nach all den Jahren in Mannheim wurde sie aber etwas rastlos und fand, es sei Zeit für etwas Neues. Als sie auf die Walldorfer Ausschreibung stieß, war ihr gleich klar: "Genau das ist es!" Die Vielfalt der Angebote, Gruppen und Kreise hier fand sie beeindruckend, ihre Offenheit für neue Impulse überzeugend. Privat kenne sie Walldorf von Ausflügen in den Tierpark oder ins Schwimmbad, so Reuter, durch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen im Bezirk, etwa Oliver Tuscher, habe sie von der evangelischen Kirchengemeinde gehört. Zudem habe sie sich unter anderem mit der Rhein-Neckar-Zeitung "eingelesen".

Vom Wechsel aus der Großstadt in den eher ländlichen Raum verspricht sich Reuter, stärker präsent zu sein und sich "voll und ganz" auf die eine Gemeinde konzentrieren zu können. So sei sie näher an den Anliegen der Menschen, "das ist der Reiz". In Mannheim habe sie bei den verschiedenen Projekten nicht immer in die Tiefe gehen können.

Sie sei sich bewusst, dass Walldorf keine normale Kleinstadt sei, sondern über 100 Nationalitäten beherberge. So beweise auch die evangelische Kirchengemeinde große Weltoffenheit und aktives Interesse am gesellschaftlichen Diskurs, beispielhaft am Diskussionsformat "Punktsieben" erfahrbar, "das ist ein großer Pluspunkt". Bei den großen Themen wie Klimaschutz oder Widerstand gegen Rechtsextremismus dürfe man sich nicht heraushalten, "Kirche muss sich einmischen", ist Reuter überzeugt.

Als einen ihrer Schwerpunkte nennt sie Kinder und Jugendliche, Kindergarten, Kindergottesdienst, Freizeiten für die Jüngsten oder auch "Konfi3" für Drittklässler, ein Format ähnlich dem Unterricht zur katholischen Erstkommunion, "darauf will ich mich stürzen". Junge Menschen auf ihrem Glaubensweg zu begleiten, sei ihr wichtig. "Die nehmen kein Blatt vor den Mund", da werde sie gefordert und bekomme ein bereicherndes Echo auf ihre eigenen Gedanken. Sie schätze den Religionsunterricht sehr, "eine unschätzbare Möglichkeit, alle zu erreichen" und über die Kinder auch Familien, die sonst vielleicht nicht viel mit der Kirche verbinde.

Die Familien insgesamt seien eine wichtige Zielgruppe, die man nicht verlieren dürfe, in Walldorf gebe es da glücklicherweise schon Angebote wie den Kindergottesdienst mit Eltern, "Kirche mit Kind und Kegel" oder die Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum. Ihr biete sich die Möglichkeit, von klein auf an der Seite der Menschen auf ihrem Glaubens- und Lebensweg zu sein, von der Taufe über die Gemeindejugend oder Konfirmation zur Hochzeit und weiter, "das finde ich so schön".

Weiterhin hat sie sich bisher gerne den Schulungen für Ehrenamtliche gewidmet, beispielsweise zum Thema "sexueller Missbrauch". Generell gelte: "Da gibt es viel aufzuarbeiten, auch bei uns." Vor allem aber gehe es ihr um Prävention. In Mannheim hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Kurse, Jugendliche ab 16 und Erwachsene, viel voneinander gelernt. "Das ist unglaublich wichtig, die Leute dafür zu sensibilisieren", findet Reuter, "genau hinzuhören, wenn ein Kind von sich erzählt".

"Kirchenraumpädagogik" war und ist ein anderer ihrer Schwerpunkte – nein, mehr als das: eine Leidenschaft. "Es geht darum, sich eine Kirche mit allen Sinnen zu erschließen." Nicht nur Architektur oder Bilder. Sie fordere die Menschen dazu auf, das Kircheninnere anzufassen, zu schnuppern, zu lauschen. Man solle sich Gedanken machen, warum das Gebäude so gestaltet und eingerichtet sei, und dem auch nachspüren. Wichtig sei ja, eine Kirche zu haben, in der man sich wohlfühle, so Reuter.

Schulunterricht gibt sie gegenwärtig in Sandhausen, der Einsatz dort geschah auf Bitten der Kirchenbezirksverwaltung, weil eine Stelle offen war. Langfristig wolle sie möglichst an eine Walldorfer Schule wechseln, so Reuter.

Jetzt mache sie sich daran, in Walldorf Präsenz zu zeigen, Kontakte zu knüpfen, die Gemeinde und ihre Menschen kennenzulernen. Das sei coronabedingt noch nicht ohne Weiteres möglich, aber Schritt für Schritt gehe sie es an: "Ich freue mich auf die Aufgabe."