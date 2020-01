Walldorf. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Donnerstagabend, 9. Januar, ereignet hat.

Eine 33-Jährige stand gegen 22.30 Uhr mit ihrem Auto auf einem rechten Abbiegestreifen an der Kreuzung B291/L723, um in Richtung St. Leon-Rot fahren.

Bei Grün fuhr sie - sowie ein Audi-Fahrer auf der Spur neben ihr - los. Als die Fahrbahn kurz darauf einspurig wurde, soll der Audi-Fahrer auf der Gegenfahrbahn neben der 33-Jährigen weitergefahren sein, bis nach kurzer Zeit, in Höhe des Leonardo-Hotels, Gegenverkehr kam.

Der Unbekannte soll dann plötzlich so knapp vor der 33-Jährigen eingeschert sein, dass diese ihr Fahrzeug stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Sie setzte daraufhin ihre Fahrt hinter dem Audi fort. Doch an einem Kreisverkehr in Höhe des Hasso-Plattner-Rings bremste der Unbekannte dann plötzlich grundlos seinen Audi ab, sodass die Autofahrerin erneut stark bremsen musste und zum Stehen kam, so die Beamten weiter. Der Mann soll die Frau mit seinem Fahrzeug dann verfolgt haben, bis er letztendlich die Flucht ergriff.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei und teilte das Kennzeichen des Unbekannten mit. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Hinweise gehen an den Polizeiposten St. Leon-Rot unter der Rufnummer 06227/881600 oder an das Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0.