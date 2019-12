Walldorf. (pol/mün) Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Bundesstraße B291 mit der Landesstraße L598 Richtung Sandhausen zu einem Unfall. Nach ersten Informationen wurde ein Mensch verletzt. Ein Autofahrer soll vermutlich bei Rot in die Kreuzung gefahren sein, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei.

Der Verkehr auf der Strecke war zwischen 20 und 21.30 Uhr beeinträchtigt, die Strecke war aber nicht gesperrt.

Weitere Informationen folgen.