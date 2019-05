Walldorf. (rö) "Ein super Start bei super Wetter", freute sich Stefan Gottschalk, der Leiter des Walldorfer Aqwa-Bäderparks, über den Beginn der Freibadsaison am 1. Mai. Stolze 365 Besucher durfte das Aqwa am ersten Öffnungstag begrüßen, bereits ab 10 Uhr - eine ganze Stunde vor der Öffnung - standen zahlreiche Kinder und Jugendliche vor dem Tor, ab 10.30 Uhr dann auch die ersten Erwachsenen.

Foto: Pfeifer

Sie wurden vom Bäderparkteam mit Sekt und Orangensaft begrüßt, die Damen erhielten eine Gerbera, für die kleinen Gäste gab es ein Eis. "Alle hatten richtig Spaß, das war rundum gelungen", sagte Gottschalk. In den nächsten drei Wochen wird täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein, ab 25. April sollen dann die Sommeröffnungszeiten gelten: unter der Woche von 7 bis 21 Uhr ("damit decken wir auch Frühschwimmer gut ab", so Stefan Gottschalk), am Wochenende und an Feiertagen von 8.30 bis 20.30 Uhr. Sollte die Wetterlage schon vorher "nachhaltig gut" sein, "ziehen wir das vor", versprach der Aqwa-Chef.