Von Hans-Joachim Of

Walldorf. "Selten so tolle und gleichzeitig authentische Stimmen gehört. Sensationell" oder "Einfach nur klasse Musik" sind die Reaktionen des Publikums, wenn es um das Duo "Tara & Sten" geht, das seit einiger Zeit auf den Bühnen der Region für Furore sorgt. Der in Heidelberg geborene, in Oftersheim aufgewachsene und in Walldorf lebende Stephan Krauss - in der Rhein-Neckar-Region in erster Linie als "Sten" bekannt - hat in seiner langen Musikkarriere schon mit Hinz und Kunz zusammengespielt, etlichen Formationen als Schlagzeuger, Gitarrist und Sänger seinen Stempel aufgedrückt. Illustre Bands wie "Me and the Heat", "Cool Breeze", "Mad Romeos", "K’Worryman", "Rabbatz", "Country Green", "Dead End" oder der irische Wahl-Karlsruher Sean Treacy profitierten von einem Musiker und Frontmann, der geradezu für die Bühne geschaffen ist.

Seit 2001 ist der heute 52-jährige Künstler solo unterwegs und seit rund zwei Jahren auch gemeinsam mit seiner 20-jährigen Tochter Tara (Gesang, Gitarre) auf der Livebühne zu erleben. Dabei erweisen sich "Tara & Sten" als eingespieltes Team - musikalisch und familiär. Ihr Markenzeichen sind Eigenkompositionen mit teils persönlichem Hintergrund in deutscher und englischer, aber auch in spanischer oder französischer Sprache. Ihr zweistimmiger Gesang und der Klang ihrer Gitarren erzeugen Gänsehaut.

In Kürze erscheint das erste eigene Album namens "Small Steps", das im Walldorfer Studio von Sascha Kohl aufgenommen, gemixt und gemastert wurde und zu dem Tara Krauss mit dem Titelsong ihr erstes, selbst geschriebenes Stück beisteuerte. Das eindringliche "A Little Piece of Happiness" hatte Sten bereits seit 1991 in der Schublade liegen und das herrliche "Feeling a Bit Shaky" wurde schon 2003 von ihm komponiert. Peter Gabriels "Secret World" entführt durch die herrliche Interpretation von "Tara & Sten" in ganz neue, geheimnisvolle Welten und das in spanischer Sprache gesungene "La Llorana" ist ein traditionelles, lateinamerikanisches Lied, das einen schon beim ersten Ton gefangen nimmt. Zwei schöne, von Martin Häusler produzierte Videos ergänzen den Silberling, der bei den kommenden Auftritten von "Tara & Sten" zu erwerben ist.

"Obwohl Tara seit Oktober in Köln wohnt und dort Ethnologie und Philosophie studiert, ist unser Konzertdrang ungebrochen. Wir versuchen, an den Wochenenden viele gemeinsame Gigs im Rhein-Neckar-Delta zu spielen", erklärt Stephan "Sten" Krauss, der "froh und glücklich" ist, mit seiner Tochter eine tolle Partnerin an seiner Seite zu haben. Das Duo ist bei den Weihnachtsmärkten in Durlach (28. November), Hockenheim (2. Dezember), Schwetzingen (6. Dezember) und Rastatt (8. Dezember) am Start und gastiert zudem am 7. Dezember beim "Glühweinabend am Lagerfeuer" in Ketsch und am 19. Januar mit "Stromlos glücklich" in Walldorf.

Info: Weitere Informationen und Auftrittstermine gibt es unter www.facebook.com/taraundsten.