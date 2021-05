Walldorf. (RNZ) Die sinkenden Fallzahlen mit einhergehenden Lockerungen und die neuen Corona-Bestimmungen machen es möglich: Café Art und Kulturförderverein Kurpfalz laden ein zum ersten Live-Konzert seit Langem, bei dem Besucherinnen und Besucher vor Ort willkommen sind.

Der beliebte Sänger und Songschreiber Sten alias Stephan Krauss tritt am Donnerstag, 3. Juni, solo auf. Beginn ist um 16.30 Uhr, die Kasse öffnet bereits um 15 Uhr. Dabei herrscht nicht nur Maskenpflicht, zudem ist ein aktueller Impf-, Test- oder Genesungs-Nachweis erforderlich.

Zugelassen ist das Konzert für 60 Personen, Reservierungen sind unter Telefon 0 62 27/3 06 82 nötig und es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.

Sten begleitet sich selbst mit der Gitarre und singt beliebte Hits der letzten 60 Jahre Pop-und Rockmusik: von Oasis bis Bruce Springsteen, von Eric Clapton bis Cat Stevens, von Simon & Garfunkel bis The Doors, zwischendurch erklingen auch Eigenkompositionen. Als Urgestein nicht nur der regionalen Musikszene war er beispielsweise schon mit "Me And The Heat", "Cool Breeze", "Rabbatz", "Sean Treacy" und "Masterboy" unterwegs.