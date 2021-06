Walldorf. (RNZ) Später als geplant und auch nur in kleinerem Rahmen fand die Preisverleihung für das "Stadtradeln" 2020 in Walldorf statt. Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann begrüßte einige Vertreterinnen und Vertreter der erfolgreichen Radfahr-Teams im Rathaus.

Im vergangenen Jahr hatten in Walldorf 28 Teams mit 286 Radlerinnen und Radlern sowie 17 Mitglieder des Gemeinderats an dem vom Klimabündnis durchgeführten Stadtradeln teilgenommen, so Steinmann. Für die Organisation der Stadt Walldorf zeichnete Christian Horny verantwortlich, dem Steinmann für sein Engagement dankte. Nicht nur der Spaß am gemeinsamen Fahrradfahren, der soziale Aspekt, stünden bei der Aktion im Fokus, so Steinmann. "Ziel ist es, privat wie beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen." Fahrten mit dem Auto sollen so durch gesunde Bewegung ohne schädliche Abgase ersetzt werden, die Aktion bedeute einen Beitrag zu "mehr Klimaschutz und Radförderung und damit mehr Lebensqualität in den Kommunen".

Das fahrradaktivste Team war 2020 der "Radtreff" mit 9021 Kilometern, Gerhard Mayer und Jan Kminek nahmen den Preis entgegen. Auf Platz zwei folgte das "Schulzentrum" mit 6126 Kilometern. Das Team "Stadtkapelle" fuhr mit 4794 Kilometern auf Platz drei.

Der Preis für die fahrradaktivste Gruppe mit den am meisten gefahrenen Kilometern pro Mitglied ging an das "Green Team" mit durchschnittlich 815 gefahrenen Kilometern. Hier konnte Otto Steinmann den Preis stellvertretend an Grünen-Stadtrat Wilfried Weisbrod überreichen. Auf dem zweiten Platz landete das Team "FDP" mit 539 Kilometern pro Teammitglied. Das Team "Radtreff" landete auch in dieser Kategorie auf dem Treppchen und sicherte sich mit 361 Kilometern den dritten Platz.

Außerdem loste die Stadt unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fünf Gewinner aus. Über Sachpreise durften sich Renate Brendel-Evers, Stephanie Gieser, Maren Osterlitz, Franziska Schmitteckert und Michaela Albrecht freuen.

Die Stadt Walldorf selbst konnte sich beim Stadtradeln mit 54.000 Kilometern und 158 Kilometern pro Mandatsträger den ersten Platz sichern und darf sich somit "fahrradaktivstes Kommunalparlament" (unter Kommunen mit 10.000 bis 49.999 Einwohnern) nennen.

Otto Steinmann sprach allen Preisträgern seine Gratulation aus und wünschte sich eine rege Teilnahme beim Stadtradeln 2021, das noch bis zum 2. Juli stattfindet.