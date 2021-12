Walldorf. (seb) Die Walldorfer Kleiderstube macht keine halben Sachen, ob in ihrem Laden im "Haus am Kreisel", in dem gebrauchte Kleidung, Schuhe, Bett- und Tischwäsche sowie Haushaltsartikel angeboten werden und Hilfebedürftige kostenlos mit dem Nötigsten versorgt werden, oder bei ihren Hilfsaktionen. Viele soziale Zwecke werden mit dem Erlös aus dem Verkauf unterstützt.

Unter ihnen ist seit nunmehr 22 Jahren ein Hilfsprojekt für bedürftige Kinder und Senioren in Rybniza in Transnistrien/Moldawien. Davon berichteten der RNZ die Vorsitzende Hannelore Blattmann und Schriftführerin Sigrid Tuengerthal. Im Lager der Kleiderstube türmten sich bunt und weihnachtlich verpackte Geschenke.

Rechtzeitig zur Adventszeit wurden wieder Päckchen mit haltbaren Lebensmitteln, Socken oder Hygieneartikeln, außerdem für die Kinder mit Süßigkeiten, Stofftieren oder Malstiften zusammengestellt. Mehr als 1100 kamen diesmal in Zusammenarbeit mit allen Walldorfer Schulen, den kommunalen und konfessionellen Kindergärten Walldorfs, Schulen und Kindergärten in St. Leon-Rot, der Schillerschule Brühl sowie dem Ebert-Gymnasium Sandhausen zusammen. Rund 200 der Päckchen kamen von privaten Spendern. "Wir sind sehr froh", so Hannelore Blattmann, "das hätten wir nicht erwartet."

Mehr als ein Dutzend der 26 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Kleiderstube waren neben der normalen Hektik im Laden dabei, um dem Team des Christlichen Diakonischen Hilfswerks CDH Stephanus aus Speyer und der Mission "Swet" aus Rybniza beim Verladen der Päckchen zu helfen. Und eine Geldspende von 2500 Euro gab die Kleiderstube für Rybniza überdies mit.

Von Walldorf aus fuhr der Transport anschließend in den über 2000 Kilometer entfernten Ort in einem der ärmsten Länder Europas, wo die über 1100 Päckchen ein kleines Licht der Freude für die armen Menschen darstellen. Das machte Hannelore Blattmann deutlich und verwies auch auf ein Dankschreiben von Alexander Panchina von der Mission "Swet", der die Bedeutung der Päckchen für die armen Kinder und Senioren hervorhob. "Das ist ein großes Wunder und riesige Weihnachtsfreude", schrieb Panchina über die Hilfsaktion der Kleiderstube: "Seid gesegnet!"

Wegen der politisch instabilen Lage Transnistriens, eigentlich abgespalten von der Republik Moldau nach dem Zerfall der Sowjetunion, aber kein offiziell anerkannter Staat, und der schlechten Wirtschaftslage ist die Not in Rybniza nach wie vor groß, wie Blattmann erläuterte. So habe sie erfahren, dass Eltern ihre Kinder zum Betteln auf die Straße schicken, erzählte sie: "Alkoholismus spielt da eine große Rolle." Waisen, Halbwaisen, Straßenkinder, Kinder mit Behinderung, solche aus Großfamilien sowie Witwen und Rentnerinnen und Rentner unterstützt "Swet" in Rybniza. Im Heim der Mission können die Kinder tagsüber Unterstützung finden und beispielsweise Hausaufgaben machen, sie erhalten eine Mahlzeit und bei Bedarf ärztliche Behandlungen. Beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement der Kleiderstube und der Hilfsbereitschaft der vielen Spenderinnen und Spender zeigten sich auch Bürgermeister Matthias Renschler und Susanne Nisius von der städtischen Wirtschaftsförderung. Sie bedankten sich herzlich bei Hannelore Blattmann und ihrem Team.