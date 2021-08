Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Die Sommerferien sind im vollen Gang – und auch die Temperaturen zeigen sich endlich von der wärmeren Seite. Was liegt also näher, als entspannte Tage an einem Badesee zu verbringen und sich in die kühlen Fluten zu stürzen? Die RNZ testete den Badesee des Aqwa Bäder- und Saunaparks in Walldorf. Dort gibt es mitten auf dem Freibadgelände ein Gewässer, auf dem zudem eine Seebühne steht. Dort spielten und spielen im August auch Musikerinnen und Musiker live im Rahmen von "Kultur trotz Corona" vor dem Badesee-Publikum.

> Der Badesee: Der See ist an der tiefsten Stelle acht und im Nichtschwimmerbereich bis zu 1,30 Meter tief. Es gibt abgegrenzte Bereiche. Nichtschwimmern ist das Baden nur in einer bestimmte Zone gestattet, dort beträgt die Tiefe eben bis zu 1,30 Metern. Ohne Begleitung dürfen Kinder und Jugendliche erst ab 14 Jahren ins Gewässer. Zudem: "Am gesamten Badesee mit seinem Beachbereich müssen Kinder und Nichtschwimmer von Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden", betont Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa Bäder- und Saunaparks. Da je nach Saison mal mehr, mal weniger Unterwasserpflanzen im Gewässer sind, dürfen – abgesehen vom Nichtschwimmerbereich – ausschließlich gute und ausdauernde Schwimmer in das Wasser.

Die schilfbewachsenen Uferzonen sollten dennoch zur Sicherheit gemieden werden, genauso wie die Unterwasserpflanzenbereiche. Auch das Springen von den Seeplattformen oder Stegen ist verboten. Untersagt ist es zudem unter diesen hindurch zu schwimmen oder zu tauchen. Die Temperatur des Sees ist vom Wetter abhängig, momentan liegt sie etwa bei um die 23 Grad. Bei hohem Aufkommen an Besucherinnen und Besuchern überwacht zudem die Walldorfer Abteilung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) das Gelände, auf dem sich zudem ein Olympia- und auch ein Nichtschwimmerbecken befinden.

> Schattenplätze: Auch im Schatten wird man braun und es ist bekanntlich gesünder und schonender für die Haut, aber auch hier sollte man sich natürlich mit einem Sonnenschutz eincremen. Rund um den See entlang der Liegewiese stehen schattenspendende Bäume und es gibt Sonnensegel. Wer möchte, kann der Kraft der Sonne hier ein wenig entkommen und die Seele baumeln lassen. Das Angebot nutzen einige Badegäste auch. Wer Lust hat, kann auch einen eigenen Sonnenschirm mitbringen und aufstellen – zumindest in den ersten Wochen des verregneten Sommers kam wohl aber auch mal der Regenschirm zum Einsatz.

> Eingang: Das Freibadgelände verfügt über einen großzügigen separaten Eingang, der bei Hochbetrieb geöffnet ist. Das war in den vergangenen Tagen der Fall. Die Badegäste standen Schlange. Und diese kam einem aufgrund der geltenden Abstandsregeln länger als sonst vor. Wenn nicht viel los ist, kommen Badegäste über den Haupteingang des Aqwa Bäder- und Saunapark hinein.

> Umkleidekabinen: Rund um den See gibt es genügend Umkleidekabinen und Toiletten, insgesamt sind es auf dem gesamten Gelände vier Standorte: am Eingang, am Filterhaus, am Seehaus und am Planschbecken. Zudem kann man für zwei Euro Pfand Wertsachen in Schließfächern lagern.

Auf der Seebühne im Aqwa spielen immer wieder Musikerinnen und Musiker. So auch im Sommer 2021 bei der Veranstaltung „Kultur trotz Corona“. Foto: A. Dorn

> Freizeitgelände: Wer sich austoben möchte, kommt hier auf seine Kosten: Es gibt genügend Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Es gibt einen Beachvolleyball-Bereich, dazu welche für Fußball, Basketball und Tischtennis. Wer Minigolfen möchte, kann das machen. Die Minigolf-Anlage ist auch für Nicht-Badegäste zugänglich. Wer die Trendsportart "Stand-Up-Paddling" schon immer mal ausprobieren wollte, kann das auf dem See tun. Auch an die Kleinsten ist gedacht: Auf dem Gelände gibt es unter anderem einen tollen großen Abenteuerspielplatz, der in den vergangenen Tagen besonders häufig in Beschlag genommen wurde.

> Essen und Trinken: Ein schmackhaftes Eis, ein kühles Getränk – und natürlich darf eines bei einem Freibadbesuch vor allem für Kinder und Jugendliche nicht fehlen: eine Portion Pommes. Der Gastronomie-Betrieb befindet sich an der Freibadkasse und ist auch für Nicht-Badegäste zugänglich. Das Lokal bietet ein reichhaltiges Angebot und richtet sich nach den Öffnungszeiten des Freibads. Eine Portion Pommes kostet 2,80 Euro, der italienische Salat 8 Euro, eine 0,5 Liter große Fanta 3 Euro und ein Hefeweizen 3,50 Euro (0,5 Liter).

Ebenso gibt es eine Auswahl an verschiedenen Eissorten, die besonders die Herzen der Kinder höher schlagen lassen. Vom Smarties-Eis bis hin zum Wassereis ist alles dabei, ein Oreo-Eis kostet beispielsweise 2,50 Euro. Sitzplätze gibt es auf zwei Ebenen des gastronomischen Betriebs. Wer oben im Bereich des Geländers sitzt, hat einen tollen Ausblick auf den Badesee und auf das gesamte Gelände.

> Parkmöglichkeiten: Direkt am Aqwa Bäder- und Saunapark gibt es Parkplätze, zudem gibt es Parkmöglichkeiten am Schulzentrum und entlang der Schwetzinger Straße. Bei Hochbetrieb sieht es allerdings eng aus, wer früh kommt, geht auf Nummer sicher das Auto nicht zu weit abstellen zu müssen.

> Gesamturteil: 1 minus. Die Anlage ist schön gepflegt und bietet für Jung und Alt verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Der See verleiht Veranstaltungen durch die Bühne ein tolles Ambiente. Einzig fehlen noch mehr schattenspendende Bäume, um der Sonne beim Baden zu entkommen.

Info: Öffnungszeiten: Das Freibadgelände in Walldorf ist momentan täglich von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet.