Walldorf. (obit) Wöchentliche Corona-Checks für den Unterricht: Bei zwei Grundschulen in Walldorf können sich die Schüler ab dieser Woche zwei Mal pro Woche freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Mit dem sogenannten "Popeltest" wurden bereits am Dienstag bei etwa 150 Kindern der Schillerschule Abstriche gemacht. Das Resultat: keine akute Infektion. Bei diesem Verfahren werde etwa zwei Zentimeter tief in der Nase überprüft, ob ein Verdacht auf eine Infektion vorliegt, wie Leiterin Jutta Stempfle-Stelzer erklärt. "Das ist am angenehmsten für die Kinder."

Die Schillerschule arbeitet mit zwei Arztpraxen aus Walldorf zusammen. Deren Mitarbeiter kommen in die Schule und testen die Kinder während des Unterrichts in einem Nebenraum des jeweiligen Klassenzimmers. "Das bietet die größtmögliche Sicherheit beim geringstmöglichen Ausfall", sagt Stempfle-Stelzer. Sollte das Ergebnis eines Kindes positiv ausfallen, werden die Eltern informiert. Dann geht es zum PCR-Test.

Damit überhaupt getestet werden darf, müssen die Eltern eine Einverständniserklärung unterzeichnen. An der Walldorfer Waldschule werden diese am heutigen Mittwoch an die Mütter und Väter ausgegeben. Ab dem morgigen Donnerstag soll es dann losgehen. Per Rachen-Nasenabstrich werden ab 7.30 Uhr die Schüler der ersten Gruppe von Mitarbeitern einer Apotheke durchgecheckt, um 10.15 Uhr ist die nächste dran. Schulleiter Lorenz Kachler geht von etwa 50 bis 60 Kindern aus. Auch hier gilt: Bei einem positiven Befund muss anschließend ein PCR-Test durchgeführt werden. Bereits vergangene Woche wurden Kachler und seine Kollegen per Schnelltest auf eine akute Corona-Infektion überprüft. "Das ist alles sehr kurzfristig, daher gehen die Schulen unterschiedlich vor", erklärt der Waldschul-Rektor die verschiedenen Verfahren der jeweiligen Einrichtungen.

Stempfle-Stelzer war mit dem ersten Durchlauf des Angebots an der Schillerschule zufrieden, sagt aber auch: "Je mehr Kinder sich testen lassen, desto mehr Sicherheit gibt es für alle."