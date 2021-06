Walldorf. (RNZ) Er weiß alles über den Schießsport, vom Bogen über Luftdruckwaffen bis zu Klein- und Großkalibergewehren, schreibt seit Jahrzehnten auch für die RNZ und ist ein freier Mitarbeiter, wie man ihn sich zuverlässiger, fleißiger und liebenswürdiger nicht wünschen könnte: Georg Mülbaier aus Walldorf feiert am heutigen Mittwoch, 2. Juni, seinen 80. Geburtstag.

Im gesamten nordbadischen Raum kommt man um den Namen Mülbaier nicht herum, wenn es um den Schießsport und dessen Darstellung in der Tages- und Fachpresse geht. 1961 trat Georg Mülbaier dem Walldorfer Schützenverein bei. Er übte den Schießsport aktiv aus und widmete sich vornehmlich den beiden Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole, wobei später das Wurfscheibenschießen hinzu kam.

Und bereits wenige Monate nach seinem Eintritt übernahm Mülbaier im SV Walldorf die Funktion des Schriftführers, rief zudem das Ehrenamt eines Pressebeauftragten ins Leben und ist – mit wenigen zeitlichen Unterbrechungen – bis heute Pressereferent des Vereins. Als 1965 der Badische Sportschützenverband neu strukturiert und der Sportschützenkreis Wiesloch gegründet wurde, nahm Georg Mülbaier dort das Ehrenamt des Pressereferenten an, das er nun über 55 Jahre wahrnimmt. Zudem wurde er 1968 Pressereferent im Sportschützenbezirk Heidelberg – bis zu dessen Auflösung 1970.

Noch im selben Jahr sprach Landesschützenmeister Walter Prokop den inzwischen zum "Schießsport-Journalisten" gereiften Jubilar an: Als Landespressereferent könne er dem badischen Schießsport in Presse, Rundfunk und Fernsehen einen guten Dienst erweisen. Gesagt, getan: Die Delegierten des Landesschützentags 1971 in Karlsruhe wählten Mülbaier einstimmig, seither versorgt er die Medien mit Berichten von Wettkämpfen, gesellschaftlichen Veranstaltungen und mehr. In den über 50 Jahren verfasste er gut 14.600 Berichte, hinzu kommen zahllose von ihm "geschossene" Fotos.

Der Jubilar ist überdies Autor von zwölf Büchern zum Schießsport und verfasste weitere fünf, in denen der Schießsport in Walldorf, die Vereinsmitglieder sowie das Geschehen drum herum humoristisch dargestellt werden, bereichert durch Zeichnungen von Günther Hofmann.

Vier Ehrenmitgliedschaften vom Badischen Sportschützenverband, Sportschützenkreis Wiesloch, Schützenverein Walldorf und Schützenverein "Eintracht" Leinheim in Bayern unterstreichen das große Engagement Mülbaiers ebenso wie viele Auszeichnungen: die goldenen Ehrenringe des Badischen Sportschützenverbands und des Schützenvereins Walldorf, die Sonderstufe zum Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Schützenbunds, der "Greif"-Verdienstwappen in Gold des Badischen Sportschützenverbands sowie die goldenen Ehrenwappen des Sportschützenkreises Wiesloch und des Schützenvereins Walldorf.

Ehrungen besonderer Art waren für Mülbaier die Ehrennadel für Verdienste im Ehrenamt, verliehen durch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten, die Bürgermeister Jürgen Criegee bei der Königsfeier 1983 in Walldorf überreichte, sowie die Ehren-Urkunde der Stadt Walldorf für herausragendes Engagement, zu der Bürgermeister Heinz Merklinger 2009 gratulierte.

Bleibt der Wunsch, dass es dem nunmehr 80-Jährigen vergönnt sein möge, sein Hobby, den Schießsport-Journalismus, weiterhin auszuüben und noch recht lange in gesundheitlicher Frische im Kreis seiner Familie, bei Freunden und Bekannten und natürlich auch im "Lager der Sportschützen" verbringen zu dürfen.