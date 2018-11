Amtseinführung an der Walldorfer Sambugaschule: (v.li.) Bürgermeisterin Christiane Staab, die neue Rektorin Silke Fiedler und Schulamtsdirektorin Dr. Sabine Hamann. Foto: Sambuga-Schule

Walldorf. (rö) Schulamtsdirektorin Sabine Hamann vom Staatlichen Schulamt in Mannheim nannte es "ein wichtiges bildungspolitisches Statement der Stadt Walldorf", dass es an der Sambugaschule, dem "Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum", wieder eine Rektorin gibt. Seit August 2017 hat Silke Fiedler die Aufgabe übernommen, jetzt wurde sie mit einer stimmungsvollen Feier auch offiziell ins Amt eingeführt.

Dafür hatte die Stadt lange gekämpft, um, so die Schulamtsdirektorin, "auch denjenigen Kindern eine Heimat zu geben, die ihren sonderpädagogischen Anspruch in einer Sonderschule umsetzen wollen und sollen". Das ist für Hamann ein Signal, dass der Wille von Eltern ernst genommen werde, die eine Beschulung ihrer Kinder in einem Sondersystem wünschten.

Bis 2014 war Elke Rohr Rektorin der Sambugaschule. Als sie zur Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen wechselte, übernahm Lehrerin Carolin Glasbrenner bis Oktober 2016 stellvertretend auch die Schulleitungsaufgaben, bis zum Ende des Schuljahrs 2016/17 leitete Eva Senzig die Schule kommissarisch, zusätzlich zu ihren Aufgaben an der Pestalozzischule in Sandhausen.

Dass die kleine Schule mit ihren aktuell 21 Schülern und vier Lehrerinnen wieder eine "echte" Schulleiterin hat, dafür habe sich vor allem die Stadt Walldorf als Schulträger sehr eingesetzt, so Silke Fiedler gegenüber der RNZ, aber beispielsweise auch die Gemeinde St. Leon-Rot in Person von Bürgermeister Alexander Eger und auch das Schulamt seien der Sambugaschule "sehr wohlgesonnen".

Silke Fiedler ist in Frankfurt geboren und im Alter von elf Jahren mit ihren Eltern nach Walldorf gezogen. In Landau hat sie Körper- und Geistigbehindertenpädagogik studiert und war zuletzt an der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd tätig. Mit einer Außenklasse hat sie von 2003 bis 2008 die Sambugaschule bereits kennenlernen dürfen. "Eine kleine Schule bedeutet, dass man im Team arbeitet, das hat mir hier immer gut gefallen", sagt die neue Rektorin.

Die Teamarbeit, die ihr wichtig ist, habe sie übrigens bei der Evangelischen Gemeindejugend (EGJ) in Walldorf gelernt. Und: "Ich habe hier ein fantastisches Team." Seit Längerem in der politischen Diskussion ist ein Umzug der Schule aus dem recht alten Gebäude neben der Schillerschule in neue Räume. "Unsere Räumlichkeiten haben auch ihre Vorteile", sagt die Rektorin dazu, "aber ich freue mich natürlich, wenn sich etwas tut".

Die Amtseinführung wurde von einer kurzweiligen Feier umrahmt. Carolin Glasbrenner und Silke Angst hatten mit allen Schülern ein kleines Musical unter dem Titel "Walldorf - Nachrichten um elf" einstudiert, mit dem die neue Schulleiterin kurzweilig vorgestellt wurde, musikalisch begleitet von Jörg Schreiner.

Nach dem offiziellen Akt durch Dr. Sabine Hamann sprachen Bürgermeisterin Christiane Staab, Axel Glanz, Rektor der Parkringschule St. Leon-Rot (für die Schulen in Walldorf und St. Leon-Rot), die ehemalige kommissarische Schulleiterin Eva Senzig, Pfarrer Manfred Woschek (für die Kirchengemeinden), Jan Meschgang (für den Elternbeirat) und Irmgard Exel-Gräder als Vorsitzende des Fördervereins Grußworte.

Viele nahmen den Ball der Einladung auf, die Aristoteles mit den Worten "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen" zitierte. Prompt gab es kleine Schiffe als Geschenke von Förderverein und Kollegium, "um das Segelsetzen zu üben". Und von Pfarrer Woschek gab es Seifenblasen, "um zu sehen, woher der Wind weht". Aktuell handelt es sich eindeutig um Rückenwind: "Die Zusammenarbeit ist mit allen sehr gut", sagt Silke Fiedler.