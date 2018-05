Walldorf. (dpa/pol) Im Kampf gegen Verstöße beim Tiertransport haben die Behörden am Donnerstag den Lastverkehr bei Walldorf kontrolliert. "Schon seit Jahren stehen die langen Transporte von Nutztieren durch Europa und vor allem der lange Transport von Schlachttieren in Drittländer im Visier der Öffentlichkeit", teilte die zuständige Polizei in Mannheim mit.

20 Fahrzeuge seien auf den Autobahnen rund um Walldorf kontrolliert worden, darunter acht Tiertransporte. Ein Fahrer war dabei ohne Führerschein unterwegs, gegen ihn und den Fahrzeughalter wird Strafanzeige erstattet. Fünf Fahrer hielten sich nicht an die vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten. Bei einem Fleischtransport stellten die Beamten Hygienemängel fest. Bei einem Schweinetransporter war zudem der Schacht für den Gülleabfluss nicht geöffnet, wie in der Viehverkehrsverordnung gefordert.

Hintergrund

Tausende Kontrollen bei Tiertransporten

Die Behörden in Baden-Württemberg kontrollieren jährlich Tausende Tiertransporte. Sie wollen so sicherstellen, dass Rinder, Schweine, Schafe und Geflügel gemäß den Gesetzen ihr Ziel erreichen. Allein 2016 überprüften Polizei und zuständige Ämter rund 35 000 Tiertransporte in Baden-Württemberg - Zahlen für 2017 liegen nicht vor. Grundsätzlich sind Veterinärbehörden für die Kontrollen zuständig. Teilweise erhalten sie Unterstützung vom Zoll. Verstöße werden oft mit Bußgeld geahndet. Kritiker fordern schärfere Strafen. «Missstände bei Transporten sind an der Tagesordnung», meinen Tierschützer. Sie beklagen, dass es zu immer mehr Transporten und damit auch zu immer mehr Verstößen - und Todesfällen - komme. Viele Fahrzeuge seien überladen, infolge dessen seien die Tiere gestresst und dehydriert. In vielen Fahrzeugen herrsche schlechte Luft und eine zu hohe Temperatur. Grundsätzlich muss beim Transport von Tieren viel beachtet werden - bei Schweinen unter anderem Faktoren wie Witterung, Transportdauer, Größe und körperliche Verfassung der Tiere. Jedoch belasten das ungewohnte Umfeld, wenig Platz und das in Transportern herrschende Klima Tiere sehr. Zudem herrscht Stress beim Be- und Entladen, und aufgrund der Fahrbewegungen kommt es bei Tieren oft zu Unwohlsein - insbesondere bei sehr langen Transporten. (dpa)

Vor Ort machten sich Innenminister Thomas Strobl und Agrarminister Peter Hauk (beide CDU) ein Bild von den Kontrollen. Baden-Württemberg habe sich in der Vergangenheit immer wieder für den Tierschutz bei solchen Transporten stark gemacht, betonten die Ressortchefs.

Die Agrarminister der Bundesländer hatten erst in der vergangenen Woche einen Vorstoß aus dem Südwesten für ein Verbot von Transporten lebender Schlachttiere in Länder außerhalb der EU unterstützt. Dabei geht es nach früheren Angaben vor allem um Ägypten und die Türkei als Zielländer. Bislang sind nur Transporte innerhalb der EU geregelt.

Beim Treffen der Agrarminister in Münster hatte Hauk den Vorstoß damit begründet, dass man bislang keinen Einfluss darauf habe, wie Tiere in Ländern außerhalb der EU geschlachtet würden. Der Bund solle sich auf europäischer und internationaler Ebene dafür stark machen, dass künftig keine solchen Tiere aus der EU in Drittländer gehen.