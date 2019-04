Walldorf. (pol/mün) Fünf Polizeistreifen wurden in der Nacht zum Samstag an die Walldorfer "Drehscheibe" beordert. Mehrere Anrufer hatten per Notruf gemeldet, dass sich dort Jugendliche schlagen würden.

Vor Ort fanden die Beamten gegen 1.40 Uhr einen 22-Jährigen, der laut Polizeibericht angab, mit seinen Begleitern von einer anderen Gruppe angegangen worden zu sein.

Während es dem Großteil seiner Bekannten gelang, in einen Bus zu steigen und wegzufahren, seien er und sein Kumpel zurückgeblieben. Der Busfahrer sei in Anbetracht der Situation sofort wieder losgefahren.

Danach sollen die Angreifer den 22-Jährigen und seinen Begleiter mit Faustschlägen ins Gesicht und auf den Oberkörper traktiert haben.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde ein Teil der Personengruppe der mutmaßlichen Angreifer identifiziert.

Die weiteren Ermittlungen werden vom örtlichen Polizeiposten aus geführt.