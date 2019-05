Walldorf. (rö) "Wir hatten schon interessante Reaktionen", sagte Fotografin Dorothea Burkhardt, man sei "einem echten Querschnitt der Walldorfer Bevölkerung" begegnet, ergänzte Julia Kieser. Für das Kulturamt des Rhein-Neckar-Kreises führten sie kurz vor der Europawahl auf dem Walldorfer Rathausplatz "Interviews ohne Worte". Thema waren "30 Jahre Mauerfall" und eben Europa. "Wir sprechen erst über Europa und den Mauerfall", so Dorothea Burkhardt, die persönliche Antwort auf eine Frage wie "Was fällt Ihnen zu 30 Jahre Mauerfall ein?" sollte dann nur mit Mimik und Gestik gegeben werden und wurde fotografisch festgehalten. "Eine Dame hat zum Beispiel pantomimisch mit geöffneten Armen ihre Erleichterung beim Fall der Mauer gezeigt." Die meisten hätten sich aber dafür entschieden, auf dem Foto zu zeigen, "wie wichtig Europa ist".

Dazu zählten unter anderem Walldorfs Kunstbeauftragter Hartmuth Schweizer und die Künstlerin Elisabeth Kamps. Sie wickelten sich erst spontan in die Europaflagge, dann durften deren Sterne noch als Heiligenschein über dem Kopf von Elisabeth Kamps herhalten. "Eine Mauer grenzt immer ab", ist Schweizer nach eigenen Worten durch die Fragen zum Thema "sofort auf die gefallenen Grenzen in Europa gekommen". Die seien wichtig für Freundschaft und Dialog, "das Nichtkennen ist ja das Problem", sagte er. "Nur so kann man wachsen", stimmte ihm Elisabeth Kamps zu und berichtete aus eigener Erfahrung in Frankreich von der "Bereicherung, ein Land und seine Sprache kennenzulernen". Dorothea Burkhardt kann nach drei Jahren, die sie in England verbracht hat, gut nachvollziehen, "welche Hürden unsere Flüchtlinge bei uns nehmen müssen".

Das Ziel der Aktion ist die "Bürgerbegegnung", so Julia Kieser. Im Rahmen des europäischen Projekts "Europa - Gemeinsam ohne Mauern" (EGoM) haben sich der Kreis und die seit Jahren mit ihm partnerschaftlich verbundenen Kommunen Vichy und St. Max in Frankreich sowie Motala in Schweden und schließlich auch die Stadt Walldorf, Partnerstadt von St. Max, zusammengetan. Neben einem Konzert, das Musiker des Conservatoire de Vichy Communauté, der Motala Kammerkör und die Junge Philharmonie Rhein-Neckar gemeinsam geben, wird es auch eine besondere Ausstellung geben, für die jetzt in Walldorf die ersten Fotos geschossen wurden, weitere Aktionen in Vichy und St. Max sollen folgen.

Die Chor- und Orchesterproben starten am 29. Juli in Vichy, wo das gemeinsame Konzert am 30. Juli in der Oper seine Premiere feiert. In Walldorf soll die Foto-Ausstellung am Samstag, 3. August, eröffnet werden, Höhepunkt wird das zweistündige Konzert in der katholischen Kirche St. Peter mit rund 90 Mitwirkenden sein. "Wir sind gespannt", sagte Julia Kieser.