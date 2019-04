Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag der FDP-Fraktion zur Durchführung eines Verkehrsgutachtens. Zwei der drei darin angesprochenen Punkte sind aus Sicht der Verwaltung bereits in Bearbeitung: Zum Ausbau der A5 und dem Walldorfer Wunsch nach einer zusätzlichen Autobahnausfahrt am Bründelweg hat man schon im Februar ein Gutachten in Auftrag gegeben. Auch zur Parksituation in den "engen Straßen" im Walldorfer Zentrum wollen Ordnungs- und Stadtbauamt zusammen mit einem Gutachterbüro nach Lösungen suchen. Beschlossen wurde deshalb jetzt, bei einer Enthaltung von Horst Dobhan (Grüne), lediglich eine ergänzende Untersuchung zur Ausschilderung der Parkhäuser in der Innenstadt im Sinne eines Parkleitsystems.

Dr. Günter Willinger (FDP) sagte zum Antrag, man sei in der Dezembersitzung, als Vertreter des Regierungspräsidiums die Ausbaupläne für die A5 vorstellten, aus Sicht seiner Fraktion "mit unseren Argumenten nicht schlüssig durchgekommen". Durch ein Gutachten wolle man "ein anderes Standing" erreichen. Untersucht werden müssten neben den Auswirkungen einer weiteren Autobahnausfahrt auch der Lärmschutz und alternative Konzepte für den Verkehr ins Industriegebiet. Dass in einigen der engen Straßen im Zentrum inzwischen Halteverbote erlassen worden seien, führe zu "Situationen, die für die Anwohner schwierig sind". Und schließlich müsse man die Walldorfer Parkhäuser endlich so ausschildern, dass sie auch gefunden würden.

Die FDP wolle das alles "relativ zeitnah", forderte Willinger "vor der Sommerpause Zwischenergebnisse". Bis dahin, so wandte Bürgermeisterin Christiane Staab ein, werde es "schwer, die Büros zu aktivieren". Willinger konterte: "Sie können gerne die Theresa May machen." Seine Fraktion werde künftig alle Anträge zeitlich befristen, nachdem man auf das Gutachten zum Feuerwehr-Standort "ein Jahr warten" musste. Nach einem weiteren Einwand von Stadtbaumeister Andreas Tisch ("das ist schlichtweg unrealistisch") forderte Willinger bis zur Sommerpause zumindest die Auskunft, "was gelaufen ist" und "wer beauftragt ist". Das konnte die Verwaltung zusichern: "Spätestens vor der Sommerpause wird über den Sachstand informiert", versprach die Bürgermeisterin.

In Sachen zusätzlicher Autobahnausfahrt ziehe der gesamte Gemeinderat an einem Strang, sagte Werner Sauer (CDU). Was die Parksituation angehe, nehme der ruhende Verkehr zu, "wir können die Straßen nicht breiter machen". Ein Parkleitsystem kenne er nur aus Großstädten, so Sauer: "Die Massen, die fremd sind und hier einkaufen, halten sich in Grenzen." Man unterstütze aber eine Beschilderung. Für Manfred Zuber (SPD) ist der Antrag in Sachen Parkhäuser "deckungsgleich mit vielen unserer Haushaltsreden". Die Probleme der engen Straßen "sehen alle Fraktionen". Auch die Verkehrssituation sei schon vor gut 20 Jahren ein Thema gewesen: So gebe es Voruntersuchungen zu möglichen Straßenbahntrassen in Walldorf und eine Vorstudie für ein Shuttlesystem ins Industriegebiet. "Die kreativen Ideen liegen schon lange auf dem Tisch", so Zuber. Er bat darum, "noch mal nachzulesen, was vor 20 Jahren verfasst" worden sei. "Wir werden nicht zustimmen", sagte Horst Dobhan, an diesem Abend einzig anwesender Vertreter der Grünen-Fraktion. Ob eine zusätzliche Autobahnausfahrt die beste Lösung sei, "bedarf noch der Abstimmung". Ein Parkleitsystem halte man "für überflüssig", die erlassenen Halteverbote seien ein "Negativbeispiel" dafür, wie man es nicht machen sollte.