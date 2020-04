Ein starkes Team um Hans und Gudrun Klemm stellt derzeit Osterpäckchen für die Kunden der Walldorfer Tafel zusammen. Sie werden nicht nur in Walldorf, sondern auch St. Leon-Rot, Sandhausen und Reilingen verteilt. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rnz) Die Walldorfer Tafel musste wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zum Schutz ihrer Mitarbeiter die Lebensmittelausgabe einstellen. Voraussichtlich noch bis zum 18. April bleibt der Laden geschlossen.

Das Team der Tafel um den Vorsitzenden Hans Klemm hat jetzt einen Weg gefunden, die Kunden trotzdem zu unterstützen, dank großzügiger Unterstützung von vielen Seiten: Man verteilt diese Woche Osterpakete. Wie Hans Klemm erfreut berichtet, haben sich viele Helferinnen und Helfer gemeldet, die die Tafel hierbei unterstützen. So packen sechs Frauen ihm zufolge zurzeit 150 Pakete: Mehl, verschiedene Sorten Nudeln, Zucker, Marmelade, Müsli, Kekse, Reis und vieles mehr wird in den großen Taschen zu finden sein. Natürlich dürfen zum Osterfest auch Süßigkeiten nicht fehlen. Der Wert eines Paketes dürfte bei zirka 40 Euro liegen, so Klemm.

Die Ware stammt ihm zufolge zum einen aus Beständen der Tafel von Sammlungen der Schüler in der Weihnachtszeit. Zum anderen sind es Spenden der Firmen Mars und Ikea. Auch die Ehrenmitglieder der Tafel, Sonja und Gerd Oswald, unterstützen diese Aktion mit ihrer Stiftung durch einen höheren Geldbetrag. Ebenso gingen Spenden von Privatpersonen ein, sodass noch Lebensmittel dazugekauft werden konnten.

Die Verteilung der Pakete übernehmen in St. Leon-Rot die dortigen Ministranten, in Walldorf, Sandhausen und Reilingen Mitglieder der Tafel, unterstützt von der evangelischen und der katholischen Gemeindejugend sowie einer ganzen Reihe freiwilliger Helfer. Aus Gründen des Datenschutzes haben alle eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.

Im Namen der Tafel dankt Hans Klemm allen Spendern und allen Helfern für diese Aktion: "Wir alle hoffen, unseren Kunden mit diesem Ostergruß eine Freude zu bereiten." Da nun das Lager der Tafel geräumt ist, ist man auf Spenden angewiesen, um es wieder zu füllen, so Klemms Appell: Jeder Betrag, und sei er noch so klein, hilft, die Arbeit weiterhin aufrecht zu erhalten. Die Spendenkonten sind: Sparkasse: IBAN DE34.6725.0020.0009 1166 21; Volksbank: IBAN DE76.6729.2200.0031 6594 00.