Der grobe Durchbruch kennzeichnet die Stelle, an der der barrierefreie Zugang ins Becken entstehen wird. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Das Wasser ist abgelassen, die Außenwand des Schwimmbeckens teilweise eingerissen, lose Fliesen wurden entfernt. Das Olympiabecken des Aqwa Bäder- und Saunaparks wird gerade saniert. "Das Olympiabecken war in einem sehr schlechten baulichen Zustand", erklärt Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa-Bäderparks. Gebaut wurde es in den 1960er Jahren und 1996 zuletzt von Grund auf saniert.

Mit den Planungen für die jetzigen Modernisierungsarbeiten habe man 2018 angefangen, sagt Stefan Gottschalk, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und der Stadt Walldorf. Nach der Ausschreibung 2019 konnten die Arbeiten mit Abschluss der Freibadsaison Ende September starten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,1 Millionen Euro, so Gottschalk. Das Wichtigste: Das Olympia-Becken bekommt einen barrierefreien Zugang, der Bagger hat bereits den Durchbruch dafür geschaffen. "Der barrierefreie Zugang ist uns sehr wichtig", betont Stefan Gottschalk: Es sei höchste Zeit, älteren Menschen oder Menschen mit Handicap den Weg ins Wasser zu erleichtern.

In einem ziemlich maroden Zustand waren ihm zufolge zudem der Fliesenbelag, die Überlaufrinne und die Beckenköpfe. Derlei Schäden bemerkt man aber erst in vollem Umfang nach jedem Saisonende, wenn das Wasser abgelassen wird.

"Das Becken war außerdem undicht und verlor täglich mehrere Kubikmeter Wasser", berichtet Stefan Gottschalk. Das habe sich auch durch Mehrkosten bemerkbar gemacht.

Das Olympia-Becken hat eine Größe von 50 auf 21 Meter und ist zwischen 1,80 und zwei Meter tief. Der Zustand war für das Aqwa-Team nicht mehr hinnehmbar. Nachdem das Becken bereits über die letzten Jahre hinweg kritisch beobachtet wurde, hat man das Gefahrenpotenzial und die steigenden Kosten durch die Schäden gut abgewogen. Letztendlich war klar, dass eine Sanierung unumgänglich ist.

Die defekten Fliesen werden ausgetauscht, ansonsten bleibt die Decke. Auf die Fliesen kommt dann aber ein Edelstahlbecken, die jeweils zwei Quadratmeter großen Edelstahlplatten werden miteinander verschweißt. Man habe sich wegen der Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit für Edelstahl entschieden, so Stefan Gottschalk. Im Schnitt sei das Metall für zirka 40 Jahre gut, während Fliesen durchschnittlich schon nach 20 Jahren getauscht werden müssten. Zudem hat Edelstahl geringere Unterhaltungskosten. Die Reinigung sei problemlos, in drei bis fünf Tagen sei das Becken sauber. Außerdem gibt es ihm zufolge weniger Aufwand, um so ein Becken nach Saisonende über den Winter zu bringen. Und schließlich erwartet Gottschalk, dass das Becken nach der Sanierung besser aussieht: Denn Edelstahl verleiht dem Wasser noch einen zusätzlichen Schimmer.

Der barrierefreie Treppeneinstieg entsteht im nord-östlichen Teil des Beckens. Wenn alles nach Plan verläuft, soll das Olympia-Becken im April 2021 fertig sein und mit Saisonanfang wieder allen Schwimmerinnen und Schwimmern offenstehen. "Momentan liegen wir im Plan, können aber noch nicht sagen, wie der Lockdown eventuell miteinbezogene Bauunternehmen tangieren wird", so Gottschalk.

Außerdem blickt er schon über diese Maßnahme hinaus auf die nächste: Auch das Nicht-Schwimmerbecken kommt laut Gottschalk mittelfristig, also in den nächsten fünf Jahren, nicht um eine Sanierung herum, auch hier gibt es Schäden an den Fliesen.