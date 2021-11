Ein Gesamtkunstwerk: Am Parkplatz in der Walldorfer Badstraße hat der französische Künstler Nubian nun eine zweite Hausfassade mit „Urban Art“ verziert. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Walldorf. Nubian war in Walldorf wieder am Werk und sein Wandbild zieht die Blicke auf sich. Es entstand an einer Wohnhaus-Fassade am Parkplatz hinter der Stadt-Apotheke, in der Badstraße, schräg gegenüber von seinem "Spielplatz für die Katze".

Der entstand im letzten Jahr im Rahmen des "Metropolink"-Festivals für Urbane Kunst. Die von Pascal Baumgärtner kuratierte Kulturveranstaltung strahlt inzwischen weit über den Ausgangspunkt in Heidelberg hinaus. In Walldorf gibt es nun fünf der mit anspruchsvollen Graffiti verwandten Arbeiten. Während hier der Fokus auf leeren Hauswänden lag, sind prinzipiell alle Oberflächen im öffentlichen Raum für diese Form der Kunst geeignet, etwa auch Technikgebäude oder Trafo-Häuschen.

Foto: Pfeifer

Roch Marcorelles, wie der französische Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, ist von Bildhauerei bis Malerei in den verschiedensten Techniken versiert. Ausgehend von einer Skizze, die noch viel Raum für Improvisation ließ, hat Nubian, auf einer Hebebühne der Stadt stehend, diesmal ein Schiff im Stil einer kolorierten Zeichnung geschaffen. Aber nicht irgendein Schiff: Dieses fliegt, wie die Vogelsilhouetten dahinter und darunter deutlich machen. Die Gesetze der Physik gelten bei ihm nämlich nicht, wie der 28-Jährige schmunzelnd erklärt.

Ein Schiff, das ins Reich der Fantasie fliegt: Der französische Künstler Nubian hat eine weitere Häuserfassade in Walldorf mit „Urban Art“ geschmückt. Foto: Pfeifer

"Solaris" heißt der Kutter. Der Fahrtwind bläst Rauch aus drei Schloten stramm nach links, das "Luftschiff" bewegt sich vom Betrachtenden weg. Es wirkt, als habe es schon einiges erlebt. Auch wenn keine Menschen – und auch keine Katze – abgebildet sind, ist es ganz offensichtlich bewohnt und ein bisschen in die Jahre gekommen. Gebrauchs- und Verwitterungsspuren, Beulen oder Flicken gehören bei Nubian fest dazu: Eine Faszination für die Besonderheiten unterschiedlicher Materialien und den Zahn der Zeit, ein Auge für Details und ein sicherer Strich zeichnen ihn aus.

Das Schiff hat definitiv Charakter. Ein Anker und ein paar Autoreifen – als Fender, wenn man dann mal im schwebenden Hafen anlegt – sind an der Reling zu sehen. Das urige Ruderhaus mit seinen kleinen runden Fenstern, der Tür und den beiden Tonnendächern korrespondiert auf interessante Weise mit der Walldorfer Umgebung. Auf ähnliche Weise hat Nubian dafür gesorgt, dass sich sein "Katzen-Spielplatz" gut einfügt – jetzt ist also ein Gesamtkunstwerk entstanden.

Foto: Pfeifer

Wobei das fliegende Schiff Ruhe ausstrahlt, während Nubians erstes Wandbild, eine Hausruine mit dem Wrack eines Propellerflugzeugs im Dach, aufregend, etwas düster und dabei doch verspielt wirkt. Jetzt wolle er ein Bild, das Ruhe ausstrahle und eine friedlich-heimelige Stimmung schaffe, erklärte der Künstler. Das Schiff lade die Betrachtenden auf eine Reise ins Land der Träume ein, es solle die Vorstellungskraft ankurbeln und eine emotionale Reaktion hervorrufen. Daher lasse er den Hintergrund weitgehend frei, anstatt Wolken, Gipfel oder ähnliches einzufügen: Nubian überlässt es den Leuten, die vorbeikommen, die Leere mit eigenen Ideen zu füllen.