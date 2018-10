Walldorf. (rnz) Der Führring des Tierparks Walldorf, auf dem vor einem Jahr noch das Ponyreiten stattfand, ist kaum wiederzuerkennen: Der halbhohe Staketenzaun strahlt jetzt in Naturtönen und lädt die Besucher ein, am neuen Gehege zu verweilen. Im Inneren dienen Baumstämme den Zwergziegen zum Spielen und Klettern, einen abgetrennten Bereich können die Tiere als Rückzugsort nutzen. In den letzten Monaten wurde viel Mühe investiert, um den ehemaligen Führring in einen Streichelzoo zu verwandeln. Im Rahmen eines Freiwilligentags der SAP und des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar packten viele Helfer tatkräftig mit an, um das Gehege für seine neuen Bewohner vorzubereiten.

Sie durchtrennten zur Eröffnung des Geheges das Band auf der Besucherbrücke: (v.re.) Bernhard Schreier, Dr. Klaus Spiegel und Bürgermeisterin Christiane Staab. Foto: Pfeifer

Am Samstag wurde nun der neue Streichelzoo offiziell von Bürgermeisterin Christiane Staab eröffnet. Gemeinsam mit Bernhard Schreier, dem Vereinsvorsitzenden des Tierparks Walldorf, und Dr. Klaus Spiegel, Schriftführer des Vereins, durchtrennte sie das Band der Besucherbrücke und machte damit den Weg frei für die Besucher, die ab sofort in direkten Kontakt mit den Tieren kommen können.

"Nach dem Wegfall des Ponyreitens, das wir aufgrund der erforderlichen Bewegung für die Ponys nicht mehr aufrechterhalten konnten, war es uns wichtig, einen neuen Ort der Interaktion zwischen Besuchern und Tieren zu schaffen", erklärte Bernhard Schreier und bedankte sich bei allen Helfern und Sponsoren. "Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, ein solch ambitioniertes Projekt zu realisieren." Der Bau des Streichelzoos und der Besucherbrücke wurde von der Volksbank Kraichgau und vom Lions Club Walldorf finanziell unterstützt.

Dr. Klaus Spiegel lud die Besucher ein, die Zwergziegen näher kennenzulernen. "Bei den Tieren handelt es sich um sehr zahme Exemplare, die den Kontakt mit Menschen gewohnt sind", sagte er. Gleichzeitig wies er auf ein paar wichtige Verhaltensregeln hin: Kinder sollten nur unter Aufsicht der Eltern das Gehege betreten, die Mitnahme von Speisen und Getränken sei strengstens verboten. Auch das Füttern der Tiere innerhalb des Geheges sei untersagt.

Bürgermeisterin Christiane Staab lobte das große Engagement aller Beteiligten: "Es hat sich in den letzten Jahren im Tierpark Walldorf sehr viel getan, als Bürgermeisterin erfüllt mich das mit Stolz", sagte sie. Die Eröffnung des Streichelzoos werde dazu beitragen, die Attraktivität des Tierparks in der ganzen Region weiter zu steigern. Bei einem Rundgang durch den Tierpark machte sich die Bürgermeisterin ein Bild von den weiteren Veränderungen. Vorbei an den Nandus und Kängurus wurde sie an der neu fertiggestellten Ostvoliere von einem Jägerliest - besser bekannt unter dem Namen Lachender Hans - mit seinem markanten Gelächter empfangen. Die Vögel wurden als Teil des neuen Tierkonzepts von Tierpfleger Leonard Aistleitner ausgesucht: "Es ist uns wichtig, dass die Besucher Freude haben bei uns und die Vielfalt und Schönheit der Tierwelt kennenlernen."

Mit der Fertigstellung der Ostvoliere und der Eröffnung des Streichelzoos hat der Tierpark nun den Großteil der Außenarbeiten vor dem Winter abgeschlossen. In den nächsten Monaten steht die Verbesserung der nicht sichtbaren Infrastruktur, wie die Erneuerung der Ringleitungen, im Vordergrund.