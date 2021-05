Walldorf. (obit/RNZ) Noch kann die Badesaison im Walldorfer Aqwa nicht stattfinden. Traditionell hätte diese am 1. Mai beginnen sollen. Wegen der geltenden Corona-Verordnungen müssen Bäder in Baden-Württemberg aber noch geschlossen bleiben.

Derzeit sei noch ungewiss, wann das Freibad wieder seine Pforten öffnen kann, teilte die Aqwa-Verwaltung nun mit. Seit 16. November des Vorjahres sei der Betrieb untersagt.

In der Zwischenzeit wurden auf dem Gelände des Bades umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. So wurde nach Angaben des Unternehmens mehrere Bäume, die an sonnenreichen Tagen Schatten spenden sollen, im Außenbereich gepflanzt. Dazu wurden Maßnahmen durchgeführt, um die Barrierefreiheit zu verbessern.

Größter Investitionspunkt war der Umbau des Olympiabeckens mit mehr als einer Million Euro Volumen. Das große Becken wurde saniert und mit Edelstahl ausgekleidet. Start der Bauarbeiten war nach der Saison. Ab Ende Mai sollen die Arbeiten beendet sein, erklärt Steffen Köhler, stellvertretender Betriebsleiter des Aqwa, auf RNZ-Anfrage. Derzeit entsteht auch ein Vereinsheim für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das im Sommer fertig gestellt werden soll. "Das Gebäude befindet sich dann unmittelbar auf dem Gelände. Die Kollegen sind im Freibad vor Ort", erklärt Köhler.

Für den Freibereich wurde außerdem ein Outdoor-Fitnessbereich errichtet. Bad-Besucher können dort während des Besuchs beispielsweise Klimmzüge machen oder an verschiedenen Geräten trainieren. Zwei weitere Maschinen sollen laut Köhler noch hinzu kommen.

Für einen möglichen Saisonstart schlägt die Aqwa-Verwaltung in einer Pressemitteilung ein mögliches Konzept vor. Denkbar sei der Betrieb analog zum vergangenen Sommer. Das bedeute ein Online-Ticket-Verkauf, der durch den Nachweis eines negativen Testergebnisses, ähnlich dem Vorgehen im Einzelhandel, erweitert werde.

"Wir hätten ohne Olympiabecken zum 1. Mai aufgemacht", so Köhler. Gäste hätten dann den See, das Nichtschwimmer- und das Planschbecken nutzen können. Wegen der noch laufenden Sanierungsmaßnahmen gehe man davon aus, in drei Wochen vollkommen einsatzbereit zu sein.