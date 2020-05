Walldorf. (pol/mün) Er stieg aus seinem Auto aus, lallte offenbar stark und hatte zudem eine Bierflasche in der Hand. Nach dieser Situation in der Nacht zu Mittwoch auf einem Pendlerparkplatz bei Walldorf riefen zwei Frauen bei der Polizei an und gaben das Autokennzeichen des Fahrers durch.

Eine Polizeistreife klingelte dann beim Halter des Autos und dort öffnete ihnen ein betrunkener 48-Jähriger die Tür. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 1,6 Promille.

Danach wurde dem Mann der Führerschein abgenommen und er musste für eine Blutprobe mit aufs Revier.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.