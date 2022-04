An der Wieslocher Straße – im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Walldorf-Süd – will die Stadt Walldorf zwei Mehrfamilienhäuser für preisgünstigen Wohnraum errichten (rot umrandete Bereiche). Foto: Jan A. und Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Erst Ende März fiel im Walldorfer Gemeinderat der Grundsatzbeschluss, auf zwei Grundstücken an der Wieslocher Straße einen neuen Komplex für bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Nur drei Wochen später entschied das Gremium in seiner jüngsten Sitzung darüber, wie die Planungsleistungen für das Projekt erbracht werden sollen. Außerdem wurde die Stadtverwaltung beauftragt, das Verfahren für die Auslobung eines Architektenwettbewerbs zu erarbeiten.

"Jetzt geht es um die Gewinnung der Planer und das entsprechende Planungsverfahren", sagte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Man sei mit einem prognostizierten Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro über dem sogenannten Schwellenwert, weshalb entsprechende Vergabeverfahren nötig werden. Die Verwaltung schlägt vor, für die Architektenleistung ein Verfahren nach der Vergabeordnung mit integriertem, nicht-offenem Wettbewerb zu wählen. Dabei wählt die Stadt eine Anzahl von Büros aus, die sich daran beteiligen können. Eine Jury aus Fachpreis- und Sachpreisrichtern beurteilt die eingereichten Arbeiten. Preisgelder erhalten nur die Preisträger, die Stadt hat zudem die Möglichkeit, Architektenbüros zu setzen. Auch für die Tragwerks-, Haustechnik und Elektroplanung braucht man ein Verfahren nach der Vergabeordnung.

"Es ist ein sehr wichtiges Bauvorhaben für Walldorf, eines der größten, die wir haben", erinnerte Bürgermeister Matthias Renschler vor der Aussprache der Fraktionen. Der Wohnungsbedarf steige stetig, von daher müsse man im Bereich des bezahlbaren Wohnraums vorankommen.

Kritik an der vorgeschlagenen Vorgehensweise kam von den Grünen: "Diesem Vorschlag können wir nicht zustimmen", erklärte Hans Wölz und erinnerte an das Ergebnis beim Verfahren für die Erweiterung der Waldschule. Dort soll die Mensa auf den Schulhof gebaut werden, was aus Sicht der Grünen nicht die beste Lösung ist. Vor allem geht es Wölz aber auch darum, dass der Gemeinderat die letzte Entscheidung haben sollte und nicht eine Jury, in der Fachpreisrichter die Mehrheit haben. Wölz ging davon aus, dass der Gemeinderat bei einem Verfahren mit integrierter Planung nicht an den ersten Preisträger gebunden sei. Dem widersprach Andreas Tisch: Auch bei dem Verfahren nach der Vergabeordnung mit integrierter Planung gebe es am Ende eine Verhandlungsrunde. "Auch hier kann der Gemeinderat nicht frei wählen", so Tisch. Das ärgerte Wölz: "Beim bisher größten Wohnbauprojekt der Stadt muss der demokratisch gewählte Gemeinderat die Auswahl des beauftragten Planungsbüros vornehmen."

Uwe Lindner (CDU) dankte Tisch, dass er nach dem Grundsatzbeschluss dieses wichtige Projekt mit Elan vorantreibe. "Wir sind der Meinung, dass eine Anzahl von Büros gewählt wird, die eine Vielzahl von qualitativ guten möglichen Lösungen erarbeiten und anbieten werden", so Lindner. Seiner Ansicht nach würden dafür zwölf bis 16 Büros in einem Verfahren nach der Vergabeordnung mit integriertem, nicht-offenen Wettbewerb genügen. Das andere Verfahren habe dagegen eine wesentlich kleinere Anzahl an teilnehmenden Büros und koste deutlich mehr, rund 100.000 Euro. "Das macht uns die Entscheidung, dagegen zu stimmen, leicht", so Lindner.

"Das Verfahren ist deutlich teurer und man hat am Ende weniger Planungsalternativen", bekräftigte Tisch. Beim Verfahren mit integrierter Planung sei die Teilnehmerzahl wählbar. "Fünf Arbeiten sollte man aber haben, jeder Teilnehmer muss auch vergütet werden", so Tisch. Teilnehmer zu setzen, sei ebenfalls nicht möglich, und in der Jury müssten Fachplaner eingebunden werden, "weil Büros qualifizierte Beurteilung wünschen". Vom zeitlichen Ablauf seien beide Verfahren in etwa gleich.

"Die Verwaltung hat unser Vertrauen, den Auslobungstext für den Architektenwettbewerb entsprechend den Vorgaben des Gemeinderates auszuarbeiten, damit das Bauvorhaben, dass wir bereits vor drei Jahren gewollt haben, endlich begonnen werden kann", sagte Manfred Zuber (SPD). Dem nicht-offenen Wettbewerb könne man sich anschließen: "Dieses Verfahren ermöglicht bei geringen Kosten eine größere Teilnehmerzahl und damit eine hoffentlich bessere Auswahl." Man wolle aus mehreren Entwürfen den besten auswählen können, "schließlich geht es um den Stadteingang", so Zuber. Die SPD wünsche sich, dass die Planung noch 2022 abgeschlossen werde.

"Die FDP-Fraktion befürwortet einen nicht-offenen Wettbewerb für die Architektenleistungen. Mit zwölf bis 16 Architektenbüros entsteht hoffentlich eine gute Mischung an attraktiven Lösungen", erklärte Günter Lukey (FDP). Die Aufgabenstellung würde man gerne um den Einbau von Recycling-Beton ergänzen. Die aus Abbruchmaterial gewonnene Gesteinskörnung könne einen Teil des Natursteins ersetzen. "Der Stadteingang aus Richtung Wiesloch sollte nach unserer Meinung ein richtiger ,Eyecatcher’ werden: bunt, fantasievoll, einzigartig in der Außendarstellung à la Friedensreich Hundertwasser käme uns sehr entgegen", so Lukey.

Für den integrierten, nicht-offenen Wettbewerb votierten am Ende 17 Gemeinderäte, die fünf Grünen-Räte stimmten dagegen. Das Verfahren für die Fachplanungsleistungen und die Erarbeitung des Verfahrens für den Architektenwettbewerb wurden einstimmig verabschiedet.