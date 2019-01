Walldorf. (pol/mün) Große, vor allem schwere Beute machten Einbrecher in einer Metallveredelungsfabrik in Walldorf. Die unbekannten Täter haben mehrere Hundert Kilo Nickelanoden samt Titankörben gestohlen. Die Polizei geht in ihrer Mitteilung davon aus, dass wegen des hohen Gewichts der Beute mehrere Einbrecher am Werk gewesen sein müssen. Noch ist aber unklar, in welchen Zeitraum die Täter in der Fabrik in der Justus-Liebig-Straße zugeschlagen haben.

Der 70 Jahre alte Besitzer des Unternehmens entdeckte den Einbruch am Sonntagabend. Die Einbrecher waren über ein aufgehebeltes Fenster in die Fabrikationsräume eingedrungen.

Das schwere Diebesgut haben sie über den Notausgang nach draußen und in ein Transportfahrzeug verfrachtet, so die Polizei.

Die genaue Schadenshöhe lasse sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen konnen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 melden.