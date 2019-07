Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Bei mehr als 40 Grad ist es eigentlich keine gute Idee, wenn sich zahlreiche Besucher zusammenfinden und dicht gedrängt noch mehr Wärme produzieren. Doch wenn das SAP-Sinfonieorchester zum Benefizkonzert in den Aqwa-Bäderpark einlädt, wollen alle dabei sein. So konnte Aqwa-Leiter Stefan Gottschalk vor mit gut 1000 Zuhörern ausverkauftem Haus und einer "Wahnsinns-Kulisse" das 35. Konzert zugunsten des Hospizes Agape eröffnen. Gottschalk betonte, dass es eine echte Herausforderung gewesen sei, neben dem erwartungsgemäß stark frequentierten Badebetrieb auch die Vorbereitungen für den Abend zu bewerkstelligen. Er zeigte sich sehr erfreut, dass dank des Einsatzes seiner Mitarbeiter alles so reibungslos abgelaufen sei.

Der Vorsitzende des Fördervereins Hospiz Agape, Hans Klemm, dankte Bürgermeisterin Christiane Staab, den Gesellschaftern des Hospizes sowie der Hospizleitung für die langjährige Unterstützung und aufopferungsvolle Arbeit. Dem anwesenden Altbürgermeister Heinz Merklinger, ohne dessen Engagement es das Hospiz wohl gar nicht gäbe, galt sein ganz besonderer Dank. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SAP-Sinfonieorchester werde, so Klemm, auch 2020 fortgesetzt, wenn das Konzert im Rahmen des Stadtjubiläums mit einem Feuerwerk bereichert werde.

Auch in diesem Jahr hatten Chefdirigentin Johanna Weitkamp und Orchestermanager Christian Stumpf ein abwechslungsreiches Crossover-Programm mit hochkarätiger Besetzung für den "Magic Sound of Summer Night" zusammengestellt. Die heiter beschwingte Musik der Ouvertüre von Mozarts "Zauberflöte" eröffnete den heißen Sommerabend. Dieses von Mozart erst zwei Tage vor der Uraufführung komponierte Stück bildete den Auftakt seiner letzten Oper, die ganz in der Tradition des Alt-Wiener Zaubertheaters steht. Mit absoluter Präzision präsentierte das Orchester die in Es-Dur geschriebene, im französischen Stil aufgebaute Komposition.

Hans Klemm (Mitte li.) für den Hospiz-Förderverein und Stefan Gottschalk fürs Aqwa begrüßten die rund 1000 Zuhörer zum Benefizkonzert auf der Seebühne. Foto: Pfeifer

Direkt vom kurpfälzischen Walldorf in den herrlichen Schlosspark eines der schönsten Barockschlösser Deutschlands, des Residenzschlosses Ludwigsburg, entführte Antonio Vivaldis "Konzert für Flautino, Streicher und Basso continuo". Susanne Pister, seit über zehn Jahren Flötistin beim SAP-Orchester, interpretierte dieses Juwel des Barocks überraschenderweise auf einer Quer- und nicht auf einer Blockflöte. Mit Virtuosität und Innigkeit verzauberte sie das Publikum. Im Angesicht des spiegelglatten Sees, dessen Oberfläche von keinem Lüftchen gekräuselt wurde, war Vivaldis selten aufgeführtes Konzert ein echtes Naturerlebnis.

Franz Lehár, österreichischer Komponist und einer der Begründer der sogenannten "Silbernen Operettenära", war gleich zweimal mit seiner "Lustigen Witwe" im Programm vertreten. Die gebürtige Trierer Sopranistin Kerstin Bauer besang in Hannas Lied "Es lebt eine Vilja" die Wirrungen der Liebe zu einem geisterhaften Waldmägdelein. Die studierte Opern- und Konzertsängerin, die auch schon in der Carnegie Hall New York und in Andrew Lloyd Webbers Musical "Das Phantom der Oper" zu hören war, präsentierte im Duett mit Thomas Kiessling die Bitte nach bedingungsloser Liebe in Lehárs "Lippen schweigen".

Der mit einer extremen Bühnenpräsenz ausgestattete Thomas Kiessling moderierte mit viel Charme den Abend. Er betonte, welch große mentale und physische Herausforderung es für die Musiker bedeutete, bei diesen hohen Temperaturen ein solches Konzert der Extraklasse zu präsentieren. Am langsam in der Dunkelheit verschwindenden Walldorfer Badesee wurde es dramatisch bei Kiesslings Lieblingsarie von Puccini "E lucevan le stelle" ("Und es leuchteten die Sterne"). Die in h-Moll verfasste Arie, in der Toscas Geliebter kurz vor seiner Hinrichtung einen Abschiedsbrief verfasst, sang der charismatische Kiessling in Italienisch. Ebenso wie Kerstin Bauer, die mit der Arie "O mio babbino caro" aus Giacomo Puccinis "Gianni Schicci" an Dramatik in nichts nachstand.

Der vielfach ausgezeichnete und sozial engagierte Tenor ist ein immer wieder gern gesehener Unterstützer des Benefizkonzerts in Waldorf. Mit seinem ganzen Stimmumfang glänzte er bei der Interpretation des Inbegriffs für Operngesang schlechthin: "Nessun dorma" aus Puccinis "Turandot". Das markante, so lange und inbrünstig ausgehaltene hohe H, das nach Expertenmeinung erst durch Luciano Pavarotti Teil der Arie wurde, brachte auch Kiesslings präziser Sangeskunst Szenenapplaus.

Zu einem Crossover-Konzert gehören neben klassischem Repertoire auch Rock- und Poptitel. Dafür zeichneten Sascha Krebs, Rainer Kraft und später auch Vanessa Kraft verantwortlich. Krebs und Kraft präsentierten zunächst die Udo-Jürgens-Komposition "Die Krone der Schöpfung". Das von Jürgens einst mit Mario Adorf, Herbert von Karajan und den Berliner Symphonikern eingespielte Werk ist heute so aktuell wie zu seiner Entstehung. Die sinfonische Dichtung spielt mit lauten und leisen Tönen und fordert die Verantwortung ein, die wir für unsere Kinder und die Erde tragen. Mit "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin und "Music", der Liebeserklärung an die Musik von John Miles, strebte der Abend seinem Höhepunkt zu. Ein unisono gesungener Dank an das Metier, das sowohl das Leben der Klassik- als auch der Pop- und Rocksänger bestimmt - die Musik. Was gäbe es Passenderes als den Abba-Song "Thank you for the Music" zum Abschluss? Freude hat die magische Sommernacht sowohl den begeisterten Zuhörern als auch dem Hospiz gebracht.