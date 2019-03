Walldorf. In vielen Städten rund um den Globus gehen am Samstag, 30. März, bei der "Earth Hour" eine Stunde lang die Lichter aus. Walldorf als europäische Energie- und Klimaschutzkommune ist wieder mit dabei und hofft auf viele Mitmacher. Von 20.30 bis 21.30 Uhr wird es bei der vom World Wide Fund For Nature (WWF) initiierten Aktion auf dem Erdball dunkler, um auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes hinzuweisen.

Die globale Gemeinschaftsaktion soll dazu motivieren, umweltfreundlicher zu leben und zu handeln - weit über die 60 Minuten hinaus. Nicht nur die Stadt kann und wird sich an der "Earth Hour" beteiligen. Jeder, Privatperson, Verein oder Unternehmen, kann sich anschließen und ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Private Aktionen können bei der Stadt Walldorf, Fachdienst Umwelt, E-Mail christian.horny@walldorf.de angemeldet werden. Unternehmen können sich beim WWF unter www.wwf.de/earthhour registrieren.