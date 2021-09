Von Timo Teufert

Walldorf. Das Radfahren in Walldorf sicherer und angenehmer zu machen, das ist das Ziel des Radverkehrskonzeptes, das derzeit vom Planungsbüro "Verkehrsalternativen Radfahren und Zufußgehen" (VAR+) erarbeitet wird. Am Mittwoch, 29. September, findet dazu von 18 bis 20 Uhr in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91, eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Sowohl Einwohnerinnen und Einwohner Walldorfs als auch Pendlerinnen und Pendler von, nach und durch Walldorf können dabei an vier Thementischen zu den Themen "Klassifiziertes Radverkehrsnetz Walldorf", "Ad-hoc-Maßnahmen", "Besondere Gefahrenstellen und spezifische Situationen" sowie "Radstrategie Walldorf" mit den Planern in Austausch treten, Hinweise geben oder Vorschläge unterbreiten.

Für das Radverkehrskonzept hat das Planungsbüro VAR+ ein klassifiziertes Radverkehrsnetz mit verschiedenen Routen ausgearbeitet: Dazu gehören zum Beispiel die zwei geplanten Radschnellverbindung zwischen Heidelberg und Bruchsal entlang der Rheintal-Bahnstrecke sowie die Verbindung zwischen Mannheim und Schwetzingen bis nach Wiesloch. Sie sollen künftig dazu dienen, dass Fahrradfahrer möglichst schnell, sicher und kreuzungsfrei auf eigenen Wegen vorankommen.

Außerdem hat das Büro fünf Pendlerrouten herausgearbeitet, die Arbeits- und Wohnschwerpunkte innerhalb der Stadt und umliegender Kommunen miteinander verbinden: Die erste reicht von Wiesloch über den Bahnhof zur Schwetzinger Straße mit Anschluss an die Radschnellverbindung in Richtung Oftersheim. Die zweite Route führt von Reilingen über L723, Soziale Mitte, Rathaus und Nußlocher Straße in Richtung Nußloch. Pendlerroute 3 verbindet Sandhausen mit dem Walldorfer Schulzentrum und St. Leon-Rot entlang der L598. Zwischen der Innenstadt Walldorf und Wiesloch verläuft die vierte Route und die fünfte Strecke verbindet die Pendlerroute zwischen Sandhausen und St. Leon-Rot durch das Gewerbegebiet mit dem Bahnhof und der Radschnellverbindung Heidelberg-Bruchsal.

Im sogenannten Verdichtungsnetz – innerhalb dessen klassifizierte Radrouten für etwa 80 Prozent aller Bewohner innerhalb von 200 Metern von jedem Wohn- und Arbeitsort erreichbar sein sollen – hat das Büro 13 weitere Basisrouten vorgesehen, die für "nahräumige innerörtliche Verbindungen" dienen sollen. "Es handelt sich in der Regel um Verbindungen von und zu Einzelhandelsschwerpunkten, Freizeiteinrichtungen und Schulstandorten", heißt es im Entwurf zum Radverkehrskonzept.

Weiterhin sind bereits erste Vorschläge für Ad-hoc-Maßnahmen vom Planungsbüro konzipiert worden: Es wurden aus der Bevölkerung bereits im Rahmen der Onlinebeteiligung zum Mobilitätspakt 2019 besonders gefährliche Örtlichkeiten im Stadtgebiet genannt, die auch aus einer Unfalluntersuchung hervorgingen. So soll "im Verlauf der Hardt- und Ringstraße der Radverkehr als gleichberechtigte Verkehrsart im Stadtraum wahrgenommen werden", heißt es von VAR+ zur ersten Ad-hoc-Maßnahme. Damit die Fahrradfahrer sicher auf der Fahrbahn fahren können, soll auf den beiden Straßen – zwischen Schwetzinger Straße und Nußlocher Straße – eine Piktogrammkette auf den Asphalt aufgebracht werden. "Dadurch soll der Radverkehr sicher auf der Fahrbahn geführt werden. Insbesondere sollen Radfahrer dadurch seltener von Autos überholt werden", heißt es im Konzept.

Als zweite Ad-hoc-Maßnahme hat das Planungsbüro die erneute Markierung des Schutzstreifens im Kleinfeldweg im Gewerbegebiet auf einer Länge von 360 Metern zwischen Altrottstraße und Kopernikusstraße vorgeschlagen, weil die vorhandene Markierung abgefahren und nicht mehr gut sichtbar ist. So sollen Radfahrer wieder sicher auf der Fahrbahn unterwegs sein können.

In der Bahnhofstraße soll als Ad-hoc-Aktion eine Leitlinie verlängert werden: "Bislang endet der nur sehr kurze Schutzstreifen hinter dem Buskap der Haltestelle ,Walldorf Nahversorgungszentrum’", heißt es im Radverkehrskonzept. Weil die Radler sicherer vom Radweg auf die Straße geleitet werden sollen, schlägt VAR+ vor, den Schutzstreifen für den Fahrradverkehr um 30 Meter zu verlängern – über die Einmündung Walzrute hinaus. Zusätzlich sollen zwei Fahrrad-Piktogramme auf der Fahrbahn den Verlauf des Schutzstreifens besser kenntlich machen.

Die letzte Ad-hoc-Maßnahme dürfte auch die umstrittenste sein: Die Kurpfalzstraße soll zur Fahrradstraße werden. Auf ausgewiesenen Fahrradstraßen haben Fahrradfahrer Vorrang und auf sie muss besondere Rücksicht genommen werden. Die fast einen Kilometer lange Kurpfalzstraße zwischen Eichenweg im Norden und Alter Friedhofstraße im Süden ist Bestandteil des Walldorfer Schulwege-Netzes. Im Rahmen der Befragung zum Mobilitätspakt seien aber einige Punkte hinsichtlich des sicheren Schulwegs bemängelt worden, heißt es im Konzept. So werde von den Autofahrern die Rechts-vor-Links-Regel nicht beachtet und geparkte Fahrzeuge behinderten die Sicht – vor allem an der Kreuzung Hans-Thoma-Straße.

"Bereits jetzt kann in der Kurpfalzstraße ein Radfahrer nicht mit dem geforderten Abstand von mindestens 1,5 Metern überholt werden. Diese Vorschrift wird oft nicht eingehalten, was dann zur Unsicherheit der Radfahrenden beiträgt und im letzten Schluss Eltern dazu bringt, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren", merkt das Büro VAR+ an. Auch Einkaufsfahrten würden bei solchen Unsicherheiten nicht mit Lastenrädern, sondern mit Autos erledigt.

Deshalb schlagen die Planer vor, die Kurpfalzstraße zu einer Fahrradstraße zu machen. "Ist die Kurpfalzstraße als Fahrradstraße ausgewiesen, steigen Sicherheit und Komfort für den Radverkehr, gleichzeitig erhöht sich der Verkehrswiderstand für Fahrzeuge (hinter Fahrrädern herfahren)", erläutert das Konzept. Vor allem das Schulzentrum sei dann radverkehrlich sehr gut erschlossen und mit dem Stadtzentrum von Walldorf verbunden, die Einkaufszentren könnten mit Lastenrädern erreicht werden.

Wer eigene Anregungen zum Entwurf des Radverkehrskonzeptes einbringen möchte, kann dies auch unabhängig von der Informationsveranstaltung am Mittwoch tun. Die Unterlagen als Diskussionsgrundlage stehen auf der städtischen Internetseite zum Download bereit. Zudem können die Unterlagen des Planungsbüros auch im Foyer des Rathauses während der Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr eingesehen werden. "Wir hoffen auf jede Menge Anregungen aus der Öffentlichkeit für das Arbeitspapier", betonte Stadtbaumeister Andreas Tisch, als der Gemeinderat die Öffentlichkeitsbeteiligung beschloss. Bis Ende des Jahres soll ein Gesamtpaket vorliegen.

Die bis zum 20. Oktober eingegangenen Anregungen fließen in den Planungsprozess mit ein. Per E-Mail kann man diese Vorschläge an die Adresse radverkehr@walldorf.de schicken. Auch über den Zeitraum der Beteiligungsphase hinaus sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, über diese E-Mail-Adresse jederzeit Anregungen, Ideen, Vorschläge und Wünsche zum Radverkehr in Walldorf einzubringen.

Info: Das Radverkehrskonzept steht im Internet unter www.walldorf.de/ nachhaltigkeit/mobilitaet/radverkehrskonzept zum Download bereit.