Von Maria Stumpf

Walldorf. Was in diesem Automaten steckt, ist garantiert gesund – und etwas ganz Besonderes: In Walldorf kann man seit Dezember kleine Kunstwerke aus einem alten Zigarettenautomaten ziehen.

Fünfeinhalb mal neun Zentimeter sind die Schachteln groß – eine Packung kostet fünf Euro. Und dafür gibt es richtige Originale von Kunstschaffenden aus der Region.

Auf die Idee für den Kunstautomaten ist Eva Mangold als Inhaberin der kleinen Nähstube "Fachwerk" in der Nußlocher Straße auf einer Reise gekommen. Als ehemalige Kunstlehrerin und momentan Studentin der Kunstakademie in Mannheim kommt sie vom Fach.

"Ich habe das gesehen und war sofort begeistert." Bis zur Umsetzung hat es dann noch eine Weile gedauert, denn zunächst musste ein alter Zigarettenautomat gefunden werden. Im Internet wurde sie fündig. "Als das Ding hier mit einer Spedition ankam, hat mein Lebenspartner viel Arbeit reingesteckt, repariert und gestrichen. War ja alles verrostet und sogar noch auf D-Mark eingestellt." Jetzt passen 125 kleine Schachteln in den ehemaligen Zigarettenschacht und der Kunstautomat ist mit Werken von Mitgliedern der Kunstakademie und mit Arbeiten regionaler Künstlerinnen und Künstler bestückt.

Klein und handlich sind die Kunstwerke, aber damit nicht weniger ideenreich. Foto: Pfeifer

Alles Originale – und immer eine Überraschung, denn der Zufall entscheidet: Die Schachtel steckt im Schacht. Drinnen sind kleine Bildchen oder Drucke, Radierungen, Daumenkino, Plastiken oder Scherenschnitte. Zieht man eine Schachtel heraus, so findet sich neben dem kleinen Kunstwerk manch-mal auch ein kleiner Beipackzettel mit mehr Informationen.

Das soll so sein, denn mit dem Automaten will die Initiatorin für wenig Geld nicht nur "Kunst für Alle", sondern auch den regionalen Kunstschaffenden eine kleine Plattform bieten. Vier von den fünf Euro gehen also an diese. "Einige Schächte sind schon leer. Den Leuten hier gefällt das Angebot", zieht Mangold ein erstes Resümee.

"Kunst muss ja nicht per se dekorativ sein. In der Kunst gilt es, den eigenen Stil zu finden", sagt sie zur Auswahl. Über Nachschub macht sie sich keine Sorgen. "Das Interesse der regionalen Künstler ist da. Auch wenn so eine Idee natürlich ein bisschen Anlaufzeit braucht." Sie plant auch schon, im "Fachwerk" eine Ausstellung mit den Miniformaten zu machen. Übrigens: Auch Bürgermeister Matthias Renschler freue sich über den Kunstautomat in der Nachbarschaft des Rathauses, erzählt Eva Mangold. Über die Wirtschaftsförderung der Kommune gab es Zuschüsse für das Projekt.

Info: Infos für Kunstschaffende: E-Mail an fachwerk-walldorf@gmx.de oder telefonisch unter +49.157.33.198 334.