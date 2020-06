Walldorf. (agdo) Rund 50 Menschen versammelten sich am Montag am Walldorfer Rathaus zu einem "Montagsspaziergang für eine freiheitliche, demokratische Grundordnung". Für die Teilnehmer stehen die Corona-Beschränkungen in keinem Verhältnis zur Anzahl der an Corona erkrankten Menschen. Friedlich forderten sie, die Maßnahmen einzustellen.

"Es gibt einen Unterschied zwischen Infizierten und tatsächlich an Corona erkrankten Menschen", sagte Organisator Manfred Kadel. Der Montagsspaziergang sei keine Demonstration im herkömmlichen Sinn, es sei ein Appell für die Freiheit auf Basis der demokratischen Grundordnung und für den Wegfall aller Beschränkungen. Das Teilnehmerfeld war breit gestreut, auch Bürger von außerhalb nahmen daran teil. Für die meisten Teilnehmer, hieß es, stehen die Beschränkungen, beispielsweise in Schule, Kindergarten oder Gastronomie, in keinem Verhältnis zu den Auswirkungen, sowohl privat und beruflich als auch wirtschaftlich.

Befürworter der Corona-Maßnahmen waren ebenfalls zugegen, sie trugen alle Mundschutz und machten deutlich, dass sie die fehlende Rücksicht gegenüber den durch Corona Gefährdeten nicht verstehen. Ebenso zeigten Bürgermeisterin Christiane Staab, Otto Steinmann, der Erste Beigeordnete der Stadt, und etliche Gemeinderäte auf dem Rathausplatz Präsenz, auch sie trugen Mundschutz.

Es sei für sie nicht begreiflich, dass Menschen, die in einer freien Stadt wie Walldorf lebten und alle Möglichkeiten hätten, eine solche Botschaft vermitteln möchten, sagte Staab. Nicht zu verstehen sei zudem, dass man vorübergehende Maßnahmen – bei ständigen Lockerungen – aus Solidarität gegenüber den Risikogruppen nicht mittragen könne.