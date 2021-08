Walldorf. (stoy) Die Walldorfer Kerwe wird auch in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden. "Wir müssen den Gemeinderat leider bitten, diesen Beschlussvorschlag anzunehmen – auch wenn es schwer und schade ist", sagte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Einstimmig entschieden die Ratsmitglieder, das Traditionsfest 2021 nicht durchzuführen.

Eigentlich hätte die Kerwe am dritten Oktoberwochenende stattfinden sollen, dieses Jahr wäre das der 16. und 17. Oktober gewesen, erklärte Beigeordneter Steinmann. Nachdem schon der jährliche Spargelmarkt erneut abgesagt wurde, habe man sich mit der Entscheidung über eine Kerwe möglichst lange Zeit lassen wollen. Um darüber zu beraten, hatte die Stadtverwaltung 23 Vereine zu einem virtuellen Gespräch eingeladen. "Nur eine Gruppe konnte sich vorstellen, unter diesen Umständen einen Stand anzubieten", schilderte Steinmann.

Vor allem die Gruppen, die in der Vergangenheit große Zelte, Essen und Trinken angeboten hatten, schlossen laut dem Erste Beigeordneten ein Fest unter den geltenden Corona-Bedingungen eindeutig aus. In allen Stellungnahmen der Vereine wurde deutlich, dass die Lust, eine Feier zu veranstalten, besteht. In der Realität ist ein Fest allerdings nicht machbar.

"Die Verwaltung selbst hält die Kerwe in diesem Jahr und in gewohnter Form weder vertretbar noch realisierbar", so steht es in der Beschlussvorlage der Stadt. Vor allem in Hinblick auf unvorhersehbare Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte sei eine solch große Veranstaltung "schwer vorstellbar".