Walldorf. "Nach der erfolgreichen Osteraktion gab es viele positive Rückmeldungen", berichtet Hans Klemm, der Vorsitzende der Walldorfer Tafel. "Eine ganze Reihe der Kunden bedankten sich telefonisch für die Osterpakete. Die Paketzusteller berichteten von teilweise herzzerreißenden Szenen: Zum einen war diese Aktion so überraschend, keiner hatte damit gerechnet.

Dann gab es die Pakete umsonst, der übliche Obolus musste nicht entrichtet werden und zugestellt wurden die Pakete außerdem. Die jugendlichen Zusteller berichteten, dass sie vorsorglich noch einige Schritte zurücktreten mussten, weil teilweise die Tafelkunden ihnen um den Hals fallen wollten. Viele hatten Tränen in den Augen."

Auch viele Privatpersonen haben Klemm zufolge auf den Artikel in der RNZ hin angerufen und haben ihre Hilfe angeboten, meistens in Form von Lebensmittelspenden. "Kurzerhand hat sich die Tafelvorstandschaft entschlossen, beim Edeka-Markt einen ’Gabenzaun’ zu erstellen. Seit Karsamstag ist er jetzt in Betrieb und wird von der Bevölkerung angenommen." Tagsüber werde der Zaun von den Einkäufern bei Edeka oder Aldi in Walldorf bestückt und von notleidenden Menschen würden die Waren abgenommen.

Am Zaun kann laut Hans Klemm jeder fertig gepackte Tüten mit haltbaren Lebensmitteln oder anderen Artikeln wetterfest verpackt aufhängen. Dazu zählen Konserven oder Gläser, H-Milch, Nudeln, Kartoffeln oder Kaffee, haltbares Obst und Gemüse wie Äpfel, Kohlrabi oder Möhren, außerdem Windeln, Toilettenpapier, Feuchttücher, Seife, Handcreme, Duschgel, Shampoo oder Spülmittel, zudem auch Hunde- oder Katzenfutter. Von Schokolade, schnell verderblichen Lebensmitteln und Kühlwaren möge man absehen. Es wird gebeten, darauf zu achten, dass alles haltbar und unbeschädigt ist.

Nach Möglichkeit möge man außerdem einen Zettel mit dem Inhalt anheften oder eine durchsichtige Tüte nehmen. Einmal am Tag kontrollieren Tafelmitarbeiter die angehängten Lebensmittel. Diese Gaben sind für alle Menschen gedacht, die in Not sind oder die Unterstützung brauchen: Sie dürfen sich täglich eine Tüte nach Wahl abnehmen. Von 10 bis 21 Uhr hängen die Waren am Gabenzaun.

"Mit diesem Zaun wird auch Menschen geholfen, die generell in Not sind und die sich ansonsten genieren, in der Tafel einzukaufen", so Hans Klemm. Auch am Zaun gelte: Abstand halten, mahnt er. Dieser Zaun solle dazu beitragen, trotz der nötigen Distanz und des Kontaktverbots diejenigen zu erreichen, die bedürftig und in Not sind. "Geben und Nehmen funktioniert auf Vertrauensbasis, daher bitte auf Fairness und Hygiene achten", so Klemms Appell.

Er muss auch darauf hinweisen, dass der Verzehr gespendeter Lebensmittel und das Mitnehmen der Gaben im Rahmen der eigenen Verantwortung erfolge. Die Tafel Walldorf hafte dafür nicht, sondern stelle lediglich den Zaun zur Verfügung.