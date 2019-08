Von Sebastian Lerche

Walldorf. Wahre Ohrwürmer studieren sie ein, die Cowboys, Indianer, Saloondamen und Schurken auf der Bühne. Der Text sitzt noch nicht ganz und wenn Laufen oder Tanzen noch dazukommen, klingen sie etwas atemlos. Aber das gibt sich ganz sicher bis zur Premiere von "Lucky Luke" am 13. Oktober: So eifrig, wie die jungen Schauspieler proben, wird das Stück ein Riesenspaß. Im Walldorfer Werkraumtheater sind die Kinder mit Feuereifer bei der Arbeit und das in den Sommerferien. Die älteste ist 14, der jüngste noch im Kindergarten. Zwei Gruppen mit jeweils 17 Akteuren bringen das Stück dann von Oktober bis zunächst Januar auf die Bühne.

Und wie man es vom Werkraumtheater kennt, wird es nicht nur ein Spaß: Im Gespräch mit der RNZ erläutern Theaterleiterin Jasmin Rahimi-Laridjani, Theaterpädagogin Claudia Gottuk-Brede und Schauspielerin Claudia Schröder, dass etwas Doppelbödigkeit, Satire und Gesellschaftskritik, nicht fehlen dürfen, ebensowenig wie bei den andern Stücken, die in Herbst und Winter Premiere feiern: "Aladin", "Villa Mafiosi" und "Alice im Wunderland".

In "Lucky Luke", inspiriert von den bekannten Comics von Morris und Goscinny, geschieht dies beispielsweise mit einem Thema, das junge Leute gerade brennend interessiert: Umweltschutz. Was machen die ganzen Plastikflaschen in der Wüste? "Das ist das größte Verbrechen", finden die Daltons. Die Mutter der Dalton-Räuberbande ist alleinerziehend. Eine starke Frau nach echtem Vorbild, Calamity Jane, steht Lucky Luke nicht nur zur Seite, sondern in nichts nach. Erfahrungen aus den engen Verbindungen nach Ecuador, die das Theater seit Jahren pflegt, bereichern die Eindrücke von Kultur, Spiritualität, Tänzen und Musik der Indianer. Nicht fehlen dürfen Rauchzeichen und dazu kommt Morse-Code, den zu lernen für die Kinder absolut fesselnd war. Wer weiß, wann man es brauchen kann?

Überbordende Fantasie sorgt dafür, dass die Mischung aus Spaß und Ernst stimmt. Bunte Kostüme, an denen die Theaterleiterin mit enormer Eigenleistung arbeitet - unter Hochdruck, weil es schon vorkommt, dass Kinder während der Monate des Probens aus ihren Kostümen herauswachsen - erfreuen das Auge, ebenso wie eine detailreiche Kulisse, die mehrere "Lagen" hat, sodass schnell gewechselt werden kann: Wüste, Kleinstadt, Saloon, Indianerdorf.

Komplex und sprachlich herausfordernd ist "Aladin", inspiriert natürlich durch die Erzählungen aus "1001 Nacht", bereichert durch persische Ausdrücke und Besonderheiten dieser Kultur. Und so spielen auch nur acht Schüler, aufgeteilt wieder in zwei Gruppen, mit: erfahrene junge Leute zwischen zwölf und 16 Jahren, mindestens fünf Jahre schon im Werkraumtheater. "Denen musste ich einfach etwas Anspruchsvolles bieten, damit sie sich weiterentwickeln", so die Theaterleiterin. In einem eigens gemieteten Ferienhaus in Cochem stiegen alle über fünf Tage hinweg voll in die Materie ein und entwickelten das Drehbuch.

"Aladin" startet an einem "Premierenwochenende" am 29. September, zuvor ist das Erwachsenenstück "Villa Mafiosi" ab 27. September zu sehen. Etwas Unterhaltsames mit teils bitterbösem Humor: Der alte Pate ist tot, alle acht auf der Bühne sind verdächtig. Nicht nur die jeweiligen "Spezialitäten" dieser Gangster, ob Sprengstoffkenner, Scharfschütze oder Tresorknacker, auch das Setting in den 1930er Jahren sowie Liebe, Eifersüchteleien und natürlich Gier spielen eine Rolle. Und: das mehrgängige Essen. "Man sollte nicht hungrig in dieses Stück gehen", warnt Claudia Gottuk-Brede schmunzelnd.

Bei "Alice" ist die Ausstattung komplex, getarnte Öffnungen im Bühnenbild und Verwirrspiele beispielsweise mit zahlreichen "Spielkarten", die auf der Bühne herumwirbeln, sorgen dafür, dass der Sturz in den labyrinthischen Kaninchenbau auch richtig chaotisch rüberkommt. Zwei Gruppen mit je 22 Kindern und Jugendlichen bringen "Alice" ab 19. Januar auf die Bühne. Den Text verfasste Rahimi-Laridjani, eng am Original orientiert. Eine wichtige Frage, die sie dabei mit den Kindern diskutierte, war die Entstehung des Werks und die Zeit, die Eltern damals ihren Kindern widmeten - mehr, weniger oder genau so viel wie heute?

Mit diesen Stücken wird einmal mehr bewiesen, was allen Beteiligten sehr am Herzen liegt: dass Theater für alle Kinder wertvoll ist, egal ob Haupt-, Realschule oder Gymnasium, Migrationshintergrund, Lernschwäche oder Behinderung. Das hebt Claudia Gottuk-Brede, Fachlehrerin an der Waldschule, im Werkraumtheater für die Kooperation mit Schulen zuständig, besonders hervor. In "Alice" ist ein Kind mit Down-Syndrom dabei, einer der "Daltons" hat eine autistische Störung. Die Hälfte oder sogar mehr der Schauspieler der erwähnten Stücke haben nicht Deutsch als Muttersprache, sondern italienisch, russisch, polnisch, indisch oder rumänisch. Schon allein ihren Sprachkenntnissen tut das Schauspielen gut. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass sie praktisch ständig Neuem begegnen, ihrer persönlichen Entwicklung förderlich, so Gottuk-Brede.

"Sie müssen sich fallen lassen, im Charakter aufgehen." Es sei eine "Herausforderung, nicht einfach ’du selbst’ zu sein". Im Ensemble auf die Premiere zuzuarbeiten, erfordere Zielstrebigkeit, dazu auch Improvisation und Flexibilität, schließlich könne immer etwas schiefgehen, ergänzt Claudia Schröder, nicht nur selbst Schauspielerin, die mit den Jüngeren zudem Gesangsparts einstudiert, sondern Mutter einer viele Jahre schon im Theater aktiven jungen Frau. "Vor allem gibt es Selbstbewusstsein", betont sie: Wer sich auf der Bühne wohlfühle, trete auch in Schule oder Beruf gelassener und souveräner auf.

Zwei junge Schauspieler sind gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden des Theaters, Michael Philipp, für die Technik zuständig. Die hohe Eigenleistung ist übrigens sehr wichtig, um Mitgliedsbeiträge und Eintrittspreise möglichst niedrig halten. Disziplin, Rücksicht und Verantwortung, für einander und das Stück, sind essenziell. "Wenn ich nicht da bin, sprenge ich die ganze Vorstellung", das sei den Kindern bewusst, erklärt Claudia Gottuk-Brede. Jasmin Rahimi-Laridjani verbindet mit der Wahl des Stoffs die Hoffnung, die jungen Leute wieder zum Lesen anzuregen, sie zeigt sich sehr frustriert, wenn etwa bei Preußlers "Krabat" niemand mehr wissend nickt.

Statt Filmen oder Computerspielen, also Produkten der Fantasie anderer, soll das Theater die eigene Vorstellungskraft der Akteure ankurbeln, als wertvoll sieht Claudia Gottuk-Brede zudem an, wenn sie sich mit neuen Kulturen und Lebensweisen beschäftigen. Und eine wahre Freude ist, zu beobachten, "wie Erwachsene von den Jugendlichen lernen", wie Teenager zusammen mit Fünfjährigen den Text lernen, wie sie einander unterstützen, aneinander und miteinander wachsen. Theater "überwindet auch diese Grenzen", so Gottuk-Brede, "da entstehen Freundschaften über eine große Altersspanne hinweg."

"Gerade über Ästhetik ist so viel Bildung möglich", betont Gottuk-Brede: Wenn man gemeinsam auf ein Ziel hinarbeite, komme das Lernen all der sprachlichen, historischen, kulturellen oder sonstige Besonderheiten rund um die Materie wie von selbst.