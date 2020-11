Freude und Dankbarkeit sind groß: Die Hopp-Stiftung hat dem „Haus am Kreisel“ in Walldorf Inventar im Wert von fast 140 000 Euro geschenkt. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) Im September fand der lang ersehnte Umzug statt: Tafel, Kleiderstube und Plattform haben in Walldorf ihr neues Domizil im "Haus am Kreisel" gefunden. Die Hopp-Stiftung hat die Baukosten von fünf Millionen Euro getragen und die Wohnungen für Geringverdiener im zweiten Obergeschoss zum Herstellungspreis an die Stadt verkauft. Darüber hinaus hat die Stiftung jetzt auch angeboten, dem "Haus" Inventar im Wert von fast 140.000 Euro zu schenken, nicht nur für die Verkaufs- sondern auch die Sozialräume.

Das Geschenk an diese drei wichtigen gemeinnützigen Einrichtungen nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung natürlich gerne und dankbar an. David Högerich, Leiter des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, blickte zurück und verwies zudem auf die Liste in der Verwaltungsvorlage.

Möbel, Regale, Backwarentheke, Küche, Kühlschrank und Tiefkühltruhe und sogar Gabelstapler werden der Tafel überlassen, der 320 Quadratmeter im "Haus am Kreisel" zur Verfügung stehen. Das Team hat sich beim Einzug über den professionellen Eindruck gefreut, den diese hochwertige Einrichtung macht. Das motiviert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vermittelt den Kunden bei der Auswahl von Lebensmitteln, Tiernahrung und Drogeriemarktartikeln ein annähernd normales Einkaufserlebnis wie in jedem Supermarkt.

Weitere Möbel und eine Küche hat die Kleiderstube erhalten, die auf 290 Quadratmetern Bettwäsche, Kleider, Schuhe, Spielzeug und Haushaltsartikel anbietet: für Geringverdiener mit Berechtigungsschein sind die Waren kostenlos, andere Bürger können zu regulären Preisen einkaufen, die Erlöse werden für soziale Zwecke gespendet.

Die Plattform wiederum, eine Begegnungsstätte für Obdachlose mit Fachberatung durch die evangelische Stadtmission Heidelberg, hat im ersten Stock 230 Quadratmeter. Sie kann sich über eine Küche freuen, um die sie manches Restaurant beneiden dürfte, wie beim Einzug begeistert geäußert wurde. Coronabedingt ist die Plattform noch nicht voll geöffnet, wie Erster Beigeordneter Otto Steinmann erläuterte, sondern bietet den Obdachlosen Essen zum Mitnehmen an.