In der gut besuchten Astoria-Halle fand der Neujahrsempfang der Stadt Walldorf statt, dem sich das Neujahrskonzert des SAP Sinfonieorchesters anschloss. Begrüßt wurden die Besucher wie immer von den Storchenküken der Astoria Störchen, die Glückstaler verteilten. Bürgermeisterin Christiane Staab widmete sich aktuellen Themen. Fotos: Hebbelmann/Pfeifer

Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Die Storchenküken der Karnevalsgesellschaft verteilten Glückstaler aus fair gehandelter Schokolade und ein Quartett des SAP-Sinfonieorchesters spielte zum Auftakt des Neujahrsempfangs der Stadt Walldorf Mozart. Wie im Orchester geht es auch in einer Kommune nur gemeinsam, machte Bürgermeisterin Christiane Staab in der gut gefüllten Astoria-Halle deutlich. Sie dankte für das vielfältige bürgerschaftliche Engagement im zurückliegenden Jahr und bat die Bürger darum, sich auch 2018 einzubringen. Allen voran nannte die Bürgermeisterin die Mitglieder des Gemeinderats, die sich "in Sitzungswochen fast täglich" für die Entwicklung Walldorfs einsetzen. Ebenso würdigte sie die Aktiven der rund 160 Walldorfer Vereine, die sich im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich sowie für Tier- und Naturschutz engagieren.

Der Wirtschaftsstandort Walldorf wächst weiter. Mittelfristig werde die Zahl der Arbeitsplätze auf über 20.000 steigen, sagte Christiane Staab voraus und warnte: "Mehr Arbeitsplätze bedeuten auch mehr Pendler und mehr Verkehr." Bei der Beseitigung des Verkehrschaos sei die Stadt auf Land und Bund angewiesen. Hier fühle sie sich schon ein Stück weit verlassen.

Beim Thema Erziehung nahm die Bürgermeisterin Eltern und Familien in die Pflicht. "Unsere Einrichtungen und deren qualifizierte Mitarbeiter können immer nur ergänzend, aufbauend und gerne auch beratend tätig sein. Die Basis, die daheim gelegt werden muss, können sie nicht ersetzen." Sie spielte damit auf die Straftaten einiger Jugendlicher im vergangenen Herbst an. Die Stadt erarbeite ein Maßnahmenbündel. Erfolg könne man aber nur haben, wenn alle zusammenarbeiteten. Es sei "höchste Zeit für mehr Gemeinsinn und weniger Egoismus", so die Bürgermeisterin.

Engagement ist auch bei der Integration gefragt. Der Arbeitskreis Asyl etwa benötige dringend weitere Helfer. Zugleich sucht der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft frei werdende oder leer stehende Wohnungen und Häuser, um sie für die Anschlussunterbringung anzumieten. Ebenso groß ist das Interesse der Stadt am Kauf von Gewerbeflächen, auch um erfolgreiche Start-ups aus dem Gründerzentrum Innowerft in Walldorf halten zu können.

Nach dem Sektempfang im Foyer lud das SAP Sinfonieorchester unter der Leitung von Johanna Weitkamp die Gäste dazu ein, das neue Jahr mit Walzerklängen zu begrüßen. Die beim gut besuchten Benefizkonzert gesammelten Spenden kommen wie immer dem Hospiz Agape zugute.