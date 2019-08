Walldorf. (RNZ) Luftsport in allen Facetten genießen: Das bietet die Abteilung Segelflug des Aeroclubs Walldorf wieder mit ihrem großen Flugtag am Wochenende des 24. und 25. August, jeweils ab 12 Uhr, auf dem Sportflugplatz am Ortsrand Richtung Nußloch.

Gezeigt werden Kunstflüge, Ballonglühen, Oldtimer und moderne Fluggeräte, Modellflugvorführungen, Fallschirmabsprünge und mehr. Udo Markert aus dem schwäbischen Hayingen wird mit seinem über 200 PS starken Kunstflugdoppeldecker Pitts S1 die Zuschauer begeistern.

Segelkunstflug bietet Pilot Robin Kemter aus Sinsheim. Kemter erflog sich bereits zahlreiche Auszeichnungen und zählt zu den weltbesten Kunstflugpiloten seiner Klasse. Mit seiner polnischen SZD-59 Acro zeigt er sowohl am Tag sein Können als auch in der Abenddämmerung am Samstag, nämlich mit einem Feuerwerksflug. An den Tragflächen ist dann Pyrotechnik montiert, sodass er seine Manöver an den Himmel "malen" kann.

Wenn es das Wetter zulässt, haben sich zudem noch einige Ballonteams zum beliebten Ballonglühen am Samstagabend angesagt. An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, als Passagier zu Gastflügen rund um Walldorf in die Luft zu steigen. Da es ein Event für die ganze Familie sein soll, wird auf dem Fluggelände wieder ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.flugtag-Walldorf.de.