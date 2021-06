Walldorf. (seb) Ein relativ kleiner Bereich an der evangelischen Kirche in Walldorf soll städtebaulich aufgewertet werden: Davon versprechen sich Verwaltung und Gemeinderat insgesamt eine lange schon gewünschte qualitative Stärkung der Achse von Hauptstraße und Fußgängerzone über Drehscheibe bis zum Lindenplatz mit dem großen Einkaufsmarkt. Vor allem die "Einzelhandels- beziehungsweise Schaufensterlücke" an der Nußlocher Straße soll verkürzt oder ganz gefüllt werden. Und so wurden einstimmig der Bebauungsplan "An der evangelischen Kirche" verabschiedet und dafür gleich auch eine Veränderungssperre erlassen.

So will die Stadt die Kontrolle über die Fortentwicklung der Ortsmitte haben, was eine Bebauung und auch die Einkaufssituation im "wesentlichen Verbindungsbereich", so Erster Beigeordneter Otto Steinmann, angeht: zwischen Heidelberger und Schwetzinger Straße im Westen, Bahnhof- und Astorstraße im Süden, Tiefgarage an der Volksbank im Nordosten sowie Volksbank-Grundstück im Osten.

Man will einen "kompakten zentralen Versorgungsbereich" schaffen, so die Verwaltungsvorlage, und die Qualitäten des angrenzenden Wohnquartiers sichern. Damit vereinheitlicht man auch einander teilweise widerstreitende Planvorstellungen der Bereiche "evangelische Kirche" und "Drehscheibe", die bis in die 1980er Jahre zurückreichen.

Die Verwaltung stellt sich vor, im Anschluss an die Drehscheibe die Ansiedlung von weiterem Einzelhandel, eines Ladenlokals oder Cafés zu fördern. Mit Verweis auf das städtebauliche Entwicklungskonzept und auf das Einzelhandelsgutachten hob man hervor, dass für die "Erlebbarkeit der Innenstadt" eine bessere Vernetzung zwischen Hauptstraße und Nußlocher Straße unabdingbar sei. Das kleine Haus in der Astor-Straße 5 soll voraussichtlich abgerissen werden, damit Straße und vor allem Gehweg mehr Raum erhalten, davon verspricht man sich eine ansprechendere Gestaltung und vor allem eine bessere Nutzbarkeit der Wegeverbindung Fußgängerzone-Drehscheibe-Lindenplatz für den Einkaufsbummel. Andererseits soll der Bau eines Gebäudes an der Hillesheim-Scheune hinter der Kirche ermöglicht werden. Das aber so, dass die denkmalgeschützte Kirche "als städtebauliche Dominante stärker im Stadtraum herausgestellt wird".

Den Bereich an der evangelischen Kirche will die Stadt Walldorf städtebaulich aufwerten und attraktiver machen. Foto: Pfeifer

Nicht vergessen wird dabei die sogenannte "Grünvernetzung", so Steinmann: dass bei dem allem also eine Freifläche hinter der Kirche und neue Bepflanzungen sinnvoll eingebunden wird, sodass die Aufenthaltsqualität steigt und das lokale Kleinklima angenehm bleibt.

Das war auch den Fraktionssprechern sehr wichtig. So meinte Uwe Lindner (CDU), dass eine kleine "grüne Lunge" bleiben müsse. Die Attraktivität der Einkaufsachse müsse steigen, dabei habe man "Wildwuchs" in Baulücken einen Riegel vorgeschoben. "Das städtebauliche Ensemble muss passen", dabei dachte Lindner an ein Café mit Außenbewirtung, Einzelhandel oder auch einen Hautarzt. Manfred Zubers (SPD) Ziel war, die Qualitäten der teils aus den 1980ern stammenden Planvorstellungen zu bündeln. So legte er Wert auf breitere Gehwege und weiteren Einzelhandel, wenn es passe. Zuber schlug auch vor, "ein interessantes Fachwerkhaus zu erhalten und in Szene zu setzen".

Nicht nur die Grünfläche, auch die breiteren Gehwege und eine "nicht zu enge Bebauung" waren für Maximilian Himberger (Grüne) essenziell: Das alles sei im Verwaltungsvorschlag berücksichtigt. Günter Lukey war die bessere Verknüpfung von Fußgängerzone, Drehscheibe und Lindenplatz ebenso wichtig wie ansprechende Grünflächen und eine attraktivere Gestaltung des Bereichs, gerade auch des Platzes vor der Hillesheim-Scheune. Das könne die Lebensqualität in der Innenstadt erhöhen, dabei müsse sich aber die neue Bebauung gut ins Gesamtbild einfügen.