Walldorf. (jubu) Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste eine 59 Jahre alte Fußgängerin nach einem Unfall am Samstagabend in Walldorf. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf RNZ-Nachfrage mitteilte, hatte die Frau gegen 19 Uhr einen Zebrastreifen an der Drehscheibe/Bahnhofstraße gequert. Dabei war sie von einem herannahenden Fiat erfasst worden. Der Fahrer hatte die Fußgängerin offenbar übersehen.

Die Frau wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ermittler der Verkehrspolizei Heidelberg kamen vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.