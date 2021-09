Von Timo Teufert

Walldorf. Der Medienrummel war groß, als am Montagmittag Unionskanzlerkandidat Armin Laschet zu Gast bei der SAP in Walldorf war. Unzählige Journalisten, Fotografen und Kamerateams waren nach Walldorf gekommen, um den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und seinen Parteifreund, den baden-württembergischen Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl beim Rundgang durch das "Experience Center" im Walldorfer Gewerbegebiet zu begleiten. Dort erläuterte der für Produktentwicklung zuständige SAP-Vorstand Thomas Saueressig zusammen mit seinen Kollegen die Möglichkeiten von Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Laschet war auf Einladung von Moritz Oppelt zu Gast, der bei der Bundestagswahl für die CDU im Wahlkreis Rhein-Neckar antritt. Eigentlich sollte der Unionskandidat schon Anfang August bei einer öffentlichen Veranstaltung in Leimen sprechen, musste diesen Termin aber wegen der Hochwasserkatastrophe kurzfristig absagen. Nun also eine Stippvisite bei Deutschlands größter Softwareschmiede. Gleich zu Beginn lobten Laschet und Strobl das Unternehmen: Es sei eines der wenigen, das im digitalen Bereich mit den amerikanischen mithalten könne (Laschet) und stehe für "Heimat und Hightech als Nummer eins in Europa" (Strobl).

Laschet wurde von Oppelt und SAP-Vorstand Thomas Saueressig (l.) empfangen. Foto: Pfeifer

In der Ausstellung selbst hatte die SAP für die Besucher drei Stationen vorbereitet: Christine Susanne Müller von der SAP-Nachhaltigkeitsabteilung stellte Laschet ein "Glücksrad" vor, mit dem das Unternehmen seinen Mitarbeitern – aber auch Externen – die UN-Nachhaltigkeitsziele vorstellen und näherbringen will. Zu den einzelnen Feldern des Rads werden Quizfragen gestellt, die man online beantworten kann. "Nachhaltigkeit ist nicht nur Verzicht, sondern auch eine Chance, das Leben zum Besseren zu gestalten, und darf deshalb auch mit Spaß entdeckt werden", erklärte Müller nach dem Besuch das Ziel des Rads.

Ihr Kollege, der Datenanalyst und Projektleiter Cornelius Schäfer, stellte Laschet den "Digital Cabinet Room" vor – also einen digitalen Kabinettraum. "Ziel ist, wie in Unternehmen den politischen Entscheidungsträgern die wichtigsten Kennzahlen zur Verfügung zu stellen." Durch einen kontinuierlichen Datenfluss können diese Daten in Echtzeit dargestellt werden: etwa, wie die Energie in einem Land zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt wurde und zu welchem CO2-Ausstoß es dadurch kam. "Entscheidungen müssen immer schneller getroffen werden und die Idee ist, diese Entscheidungen auf Grundlage tagesaktueller Daten zu treffen. Wir nennen das datengetriebene Politik", erläuterte Schäfer. Mit dem digitalen Kabinettraum wolle man zur Versachlichung von Diskussionen beitragen und umfangreiche Informationen zur Verfügung stellen.

Julia Möller unterstützt als Senior Product Specialist bei der SAP die Kunden, um optimale "Industrie 4.0"-Lösungen zu finden. Kanzlerkandidat Laschet zeigte sie eine Schau-Anlage zum Farbmischen, mit der das Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeiten der Digitalisierung näherbringen will. "Es geht hier um die Vernetzung der Anlagen und wie man so ressourcenschonend arbeiten kann", so Möller. Ziel der Technik sei, ungeplante Stillstände der Produktion zu vermeiden. "Deshalb überwachen wir den ,Gesundheitszustand’ der Anlage, um rechtzeitig Ersatzteile bestellen zu können", so Möller.

Er wurde durch die Ausstellung geführt. Foto: Pfeifer

Nach dem Rundgang zogen sich Laschet, Strobl und Oppelt zusammen mit dem SAP-Vorstand Thomas Saueressig zurück und gaben im Anschluss eine kurze Pressekonferenz. "Bei der Digitalisierung wollen wir unterstützen und investieren", sagte Saueressig für das größte deutsche Softwareunternehmen. Man habe sich über den Austausch mit Laschet gefreut, der mehr Tempo bei der Digitalisierung – auch der öffentlichen Verwaltung – machen will.

"In Zukunft wird der Bürger es nicht mehr akzeptieren, für die Beantragung eines neuen Personalausweises zu zwei Ortsterminen zur Behörde zu müssen", sagte Laschet in seinem Statement. Der Termin bei der SAP sei für ihn eine gute Vorbereitung auf die am Abend folgende Präsentation des Positionspapiers zur Digitalisierungsstrategie durch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) gewesen. Klar ist für den Kanzlerkandidaten aber: "Wer in Deutschland sehen will, wie Innovation funktioniert, muss zur SAP kommen."

Der CDU-Bundestagskandidat Moritz Oppelt zeigte sich nach dem Termin zufrieden mit dem Besuch von Armin Laschet: "Es ist ein wichtiges Zeichen, dass der Besuch nachgeholt wurde und der Kanzlerkandidat mich im Wahlkreis unterstützt hat", so Oppelt. Es seien aber auch wichtige Themen besprochen worden, für die es sich lohne, in den Wahlkreis zu kommen.

"Die Digitalisierung wird in der nächsten Periode eins der großen Themen sein", erklärte der 32-Jährige. Es sei zwar schon viel in die digitale Infrastruktur investiert worden, aber auch im Wahlkreis hätten noch nicht alle Haushalte die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses. "Dafür will ich mich einsetzen", sagte Oppelt.