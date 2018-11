Walldorf. (rö) Neben Amtsinhaberin Christiane Staab und Rechtsanwalt Matthias Renschler gibt es mit Frank Winnes einen dritten Kandidaten, der sich am Sonntag, 2. Dezember, um das Amt als Bürgermeister in Walldorf bewirbt. Die Kandidatur am letzten Tag der Bewerbungsfrist sei "eine reine Bauchentscheidung" gewesen, erklärte Winnes gegenüber der RNZ, auch wenn er zuvor lange darüber nachgedacht habe.

Winnes ist 46 Jahre alt, verheiratet und arbeitet als Berufskraftfahrer. In der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf engagiert er sich seit 1985. "Ich bin lernfähig", traut er sich das Bürgermeisteramt zu und will "meine Mitbürger über mich entscheiden lassen". Sich selbst und seine Themen will er den Walldorfern bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung am Donnerstag, 29. November, 19 Uhr, in der Astoria-Halle präsentieren. Mit den Parteien hat er nach eigener Aussage vorab keinen Kontakt gesucht: "Ich bin definitiv parteilos", sagte Winnes der RNZ. Er könne sich zwar "mit einigen Punkten der Parteiphilosophien anfreunden, aber mit anderen nicht".