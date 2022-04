Drei Standorte wurden aktuell untersucht (rot gefärbt): am Friedhof, südlich der L723 und im dritten Bauabschnitt von Walldorf-Süd. Die grauen Standorte – Gewann Heckenpfütz, Schlossweg und Haus der Feuerwehr – hatten wie der am Friedhof 2019 keine Mehrheit gefunden. Grafik: RNZ-Repro

Von Timo Teufert

Walldorf. Der Standort für das neue Feuerwehrhaus in Walldorf steht fest: In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat einstimmig für den Vorschlag der Stadtverwaltung votiert, die geplante Feuerwache südlich des Friedhofs auf dem Gelände einer ehemaligen Tabakscheune anzusiedeln. Mit großer Mehrheit – die CDU enthielt sich – hob der Rat zudem den Beschluss von 2019 auf, das Feuerwehrhaus im dritten Bauabschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd zu errichten.

In seiner Haushaltsrede im November 2021 hatte Bürgermeister Matthias Renschler angekündigt, mit den Fraktionen über ein neues Gelände sprechen zu wollen, weil das ausgewählte inmitten des derzeit letzten möglichen Neubaugebietes liege. "Es würden etliche Bauplätze entfallen, was sicherlich nicht besonders sinnhaltig wäre in Anbetracht der Gesamtgrundstückssituation in Walldorf", so Renschler damals. Am Dienstag dankte der Bürgermeister den Fraktionen für die Offenheit bei diesem Thema, die ihm nach seinem Amtsantritt entgegengebracht worden sei. "Wir können froh und glücklich sein, nach einer doch recht kurzen Zeit über den Standort entscheiden zu können." Das 2019 ausgewählte Gelände sei nicht unumstritten gewesen und hätte überarbeitet werden müssen.

Das Haus der Feuerwehr im Walldorfer Schlossweg. Foto: Helmut Pfeifer

Denn mittlerweile braucht die Feuerwehr nicht mehr 5000 Quadratmeter für das neue Areal, sondern 7500 Quadratmeter. "Um alle Funktionen, die es heute bei der Feuerwehr Walldorf gibt, abbilden zu können", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Das bedeute, dass man am 2019 ausgewählten Standort im dritten Bauabschnitt mehr Fläche benötige, "die dann der Wohnbebauung verloren gehen würde", so Tisch. Außerdem wäre das Gebäude durch die Größe noch dominanter geworden, Erweiterungsmöglichkeiten hätte es keine gegeben.

Alternativ habe man geprüft, südlich der L723 ein Gelände auf freiem Feld zu entwickeln. "Man müsste zur Andienung eine neue Erschließungsstraße über die Landstraße bauen, damit die Kameraden schnell zum Feuerwehrhaus gelangen können", so Tisch. Außerdem brauche man eine weitere Straße in Richtung Roter Straße, rund 700 Meter lang. Man könnte zwar dort die Feuerwache funktionsoptimiert bauen, doch es gebe für diesen Standort keine Erschließung und kein Planungsrecht. "Diesen Standort müssten wir umständlich neu entwickeln."

Hintergrund > Das "Haus der Feuerwehr" in Walldorf wurde 1968 bezogen und musste in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals um- und angebaut werden, um den wachsenden Aufgaben der Feuerwehr und den damit verbundenen Fahrzeugen und Materialien gerecht zu werden. 1990 wurde es [+] Lesen Sie mehr > Das "Haus der Feuerwehr" in Walldorf wurde 1968 bezogen und musste in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals um- und angebaut werden, um den wachsenden Aufgaben der Feuerwehr und den damit verbundenen Fahrzeugen und Materialien gerecht zu werden. 1990 wurde es modernisiert und um eine Garage erweitert. 2004 wurden die Funkzentrale und die Sanitärbereiche erneuert und ein Erweiterungsbau für den Teleskopmast geschaffen. Damit alle Fahrzeuge im Trockenen abgestellt werden können, wurde im vergangenen Jahr eine Interimshalle auf dem Gelände "Reinhard/Klee" in Betrieb genommen, das dem "Haus der Feuerwehr" gegenüberliegt. Erste Überlegungen für einen Neubau gab es schon unter Bürgermeister Heinz Merklinger, 2018 wurden dann drei Standorte (Schlossweg, Neubaugebiet Walldorf-Süd und Heckenpfütz) näher untersucht, der jetzt gewählte Standort am Friedhof wurde damals ausgeschlossen. Die SPD beantragte im Oktober 2018 trotzdem die Prüfung des Geländes der Tabakscheune Heller, was allerdings die Feuerwehr ablehnte. Als problematisch wurde damals die Erreichbarkeit dieses Standortes für die Einsatzkräfte gesehen, da das Gelände westlich der B 291 liegt. Eine Unterführung, wie sie auch jetzt im Gespräch ist, wurde 2018 wegen der fünfspurigen Fahrbahn und dem dort verlaufenden großen Hauptsammler der Kanalisation als sehr aufwendig angesehen. tt

[-] Weniger anzeigen

Südlich des Friedhofs gebe es einen bereits bebauten Bereich und mit dem Park-and-Ride-Parkplatz auch versiegelte Flächen, die man einbeziehen könnte, so Tisch. Der Standort des Roten Kreuzes (DRK), der ebenfalls erweitert werden soll, könnte einbezogen werden. "Städtebaulich sicher ein guter, synergetischer Standort", erklärte Tisch. Statt einer Brücke könnte man eine Unterführung in Richtung Wohnstadt vorsehen: "Damit das Erreichen des Hauses möglich wird, ohne Wartezeiten zu haben", sagte Tisch.

Näheres wolle man prüfen, es gebe verschiedene Möglichkeiten. "So haben wir dort die Chance, einen Feuerwehrhaus-Neubau und ein neues DRK zu positionieren", unterstrich Tisch. Zur Verfügung stehen über 7500 Quadratmeter für die Feuerwehr und rund 4000 Quadratmeter für das Rote Kreuz. Die Machbarkeit müsse nun untermauert werden: "Prinzipiell geht es, dort zu bauen. Wir müssen aber die vielen Fragen, die im Raum stehen, angehen und planerisch lösen", so Tisch.

Man erkenne an, dass ein veränderter Standortbeschluss hin in Richtung Friedhof möglich und nach Rücksprache mit der Feuerwehr auch sinnvoll sei, so Mathias Pütz (CDU). "Was die verkehrliche Erschließung anbelangt, so sind zwar Spielräume, aber auch Risiken offen." Ein Teil der Problemstellungen, die 2019 zum Ausschluss dieses Standortes führten (siehe Hintergrund), seien immer noch relevant. Seine Fraktion wolle deshalb den bisherigen Standortbeschluss nicht aufheben.

Die SPD-Fraktion habe schon früh die Vorteile des Geländes südlich des Friedhofes gesehen: "Leider wurde 2019 jedoch unserer Argumentation und Begeisterung für diesen Standort weder durch die Verwaltung noch im Rat geteilt", so Christian Schick. Die Nähe zur Wohnbebauung im dritten Bauabschnitt sei ungünstig. "Umso erfreuter sind wir, dass unser totgeglaubter Favorit nunmehr doch realisiert werden soll", sagte Schick. Für das Areal im dritten Bauabschnitt hat die SPD schon konkrete Ideen: Es könnte für eine Bebauung mit bezahlbarem Wohnraum verwendet werden.

Manfred Wolf (Grüne) erinnerte an den Ablauf der Sitzung 2019, bei der es zunächst keine Mehrheit für einen Standort gab. "Gezwungenermaßen hat man sich, und das erst nach einer Sitzungsunterbrechung, mehrheitlich zum Standort im dritten Bauabschnitt durchgerungen", so Wolf. Zuvor seien zehn Jahre vergangen, ohne das etwas passiert sei. "Der nun zu beschließende Standort erfüllt alle Anforderungen und mit der gleichzeitigen Rücknahme des Beschlusses gibt es zusätzliche kommunale Fläche für Wohnungsbau."

Durch das geänderte Raumprogramm würden im dritten Bauabschnitt noch mehr Bauplätze verloren gehen, sagte Günter Lukey (FDP). "Das können wir angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht unterstützen." Man sei deshalb froh, dass die Verwaltung einen geeigneteren Platz gefunden habe: "Es muss endlich zeitnah etwas passieren. Die Feuerwehr braucht ein größeres und den Erfordernissen von heute angepasstes Gebäude", so Lukey.